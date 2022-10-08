08 Eki 2022 - 10:01- Yaşam G: 08 Eki 2022 - 11:35

Zeynep Bastık Ayrılık Acısını Çabuk Unuttu! Yeni Aşk Enerjisi Konseri Coşturdu...

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Zeynep Bastık’ın Vodafone Red işbirliğiyle hazırladığı yeni akustik performans serisi Soho House’da düzenlenen gecede tanıtıldı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış simalarının buluştuğu gecede, genç sanatçı Dicle Olcay da sahne aldı.
Zeynep Bastık Ayrılık Acısını Çabuk Unuttu! Yeni Aşk Enerjisi Konseri Coşturdu... mask
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İSTANBUL (İGFA) - Sevilen sanatçı Zeynep Bastık, Vodafone Red işbirliğiyle YouTube’da yeni bir akustik performans serisi yayınlamaya hazırlanıyor.

Yeni serinin tanıtımı için Soho House’da düzenlenen geceye Demet Özdemir, Hande Demir, Burcu Kıratlı, Şevval Şahin, Aslı Bekiroğlu, Ersay Üner, Akasya Asiltürkmen, Doğuş Çabakçor gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının pek çok ünlü ismi katıldı.

Müziklerini Doğuş Çabakçor’un yaptığı gecede, genç sanatçı Dicle Olcay da sahne aldı. Aç kapıyı gir içeri, aşk ile yap, yaz dostum ve seni yerler gibi parçaları seslendiren Olcay büyük beğeni topladı.

Gece öncesinde basın mensuplarını yanıtlayan Zeynep Bastık, “Vodafone Red ile birlikte yeni bir projeye başlamanın heyecanı içindeyim. YouTube üzerinden hayata geçireceğimiz projede farklı lokasyonlarda farklı isimlerle düet yapıyorum. Bu bir akustik performans serisi olacak. Herkesin keyifle dinleyeceğine inanıyorum. Red’e işbirliği için teşekkür ederim”
diye konuştu.

Zeynep Bastık’ın performans serisi kapsamında, ikisi yurtiçinde, ikisi ise yurtdışında olmak üzere 4 ayrı lokasyonda akustik çekim yapılacak. Bu çekimlerde Zeynep Bastık’ın solo performanslarının yanı sıra sürpriz isimlerle düet performansları da bulunacak. Yurtdışındaki çekimlerden birinde diğer içeriklerden farklı olarak bir vlog çekilerek Red ayrıcalıklarının tanıtıldığı müzikli bir gezi içeriği oluşturulacak. Tüm performanslar Zeynep Bastık’ın kendi YouTube hesabında, çekimlerin hiçbir yerde olmayan görüntüleri ise Vodafone Red hesabında yayınlanacak.

# Zeynep Bastık

08 Eki 2022 - 10:01 - Yaşam

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