Ampute Milliler Dünya Kupası Finalinde!

Vadofone Park'ta binlerce taraftarın desteği altında Özbekistan karşısına çıkan Ay-Yıldızlılar, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle galibiyete ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilleri Murat Aksu ve Yusuf Günay, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen yarı final müsabakasını tribünden takip etti.
Türkiye ile Angola arasındaki Dünya Kupası finali, 9 Ekim'de saat 20:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak. Sporseverler maçın biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak temin edebilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.