08 Eki 2022 - 16:35- Spor

Ampute Milliler Dünya Kupası Finalinde!

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Millilerimiz, diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola'ya finalde rakip oldu.
Ampute Milliler Dünya Kupası Finalinde! mask
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Vadofone Park'ta binlerce taraftarın desteği altında Özbekistan karşısına çıkan Ay-Yıldızlılar, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle galibiyete ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilleri Murat Aksu ve Yusuf Günay, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen yarı final müsabakasını tribünden takip etti.

Türkiye ile Angola arasındaki Dünya Kupası finali, 9 Ekim'de saat 20:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak. Sporseverler maçın biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak temin edebilecek.
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08 Eki 2022 - 16:35 - Spor

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