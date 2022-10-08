Mevlit Kandili’nde Keçiören’in Çeşmelerinden Şerbet Aktı...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da vatandaşların Mevlit Kandili’ni tebrik ederek Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda şerbet ikramında bulundu.
Mevlit Kandili’nin Türk-İslam âleminin ve tüm insanlığın barış, huzur ve kardeşliğine vesile olması temennisinde bulunan Başkan Turgut Altınok, “Sevgili Peygamber Efendimiz’in dünyamızı şereflendirdiği bu manevi günün sevgi, merhamet, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı tazelenmesi temennisiyle Mevlit Kandilimiz mübarek olsun. İnşallah bu mübarek gün başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın hayrına ve güzelliğine vesile olur. Mevlit Kandili’nin feyziyle icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizi Yüce Rabbim kabul etsin.” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.