08 Eki 2022 - 16:36- Belediyeler G: 08 Eki 2022 - 16:37

Mevlit Kandili’nde Keçiören’in Çeşmelerinden Şerbet Aktı...

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Keçiören Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla ilçedeki Aşağı Eğlence Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı ve Estergon Türk Kültür Merkezi’nde (Estergon Kalesi) bulunan çeşmelerden şerbet akıttı.
Mevlit Kandili’nde Keçiören’in Çeşmelerinden Şerbet Aktı... mask
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da vatandaşların Mevlit Kandili’ni tebrik ederek Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda şerbet ikramında bulundu.

Mevlit Kandili’nin Türk-İslam âleminin ve tüm insanlığın barış, huzur ve kardeşliğine vesile olması temennisinde bulunan Başkan Turgut Altınok, “Sevgili Peygamber Efendimiz’in dünyamızı şereflendirdiği bu manevi günün sevgi, merhamet, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı tazelenmesi temennisiyle Mevlit Kandilimiz mübarek olsun. İnşallah bu mübarek gün başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın hayrına ve güzelliğine vesile olur. Mevlit Kandili’nin feyziyle icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizi Yüce Rabbim kabul etsin.” dedi.​
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08 Eki 2022 - 16:36 - Belediyeler

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