Çiftçilere 18 milyon liralık tohum desteği

DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleriyle çiftçi ve üreticinin yüzünü güldürmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile rekor bir desteğe daha imza atacak. Bu kapsamda Denizli’de Buğday Üretimini Geliştirme Projesi’ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü kent genelindeki 4 bin çiftçiye buğday, arpa ve yem bitkisi tritikale olmak üzere yaklaşık 1.500 ton sertifikalı tohum dağıtacak. Yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında olmak üzere yaklaşık 18 milyon liralık tohum desteğinin protokolü Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından imzalandı. Valilikte düzenlenen protokole Vali Atik ve Başkan Zolan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve beraberindekiler katıldı.

Büyükşehir toplumun her kesimine el uzatıyor

Vali Atik burada yaptığı konuşmada, Denizli Büyükşehir Belediyesinin klasik belediyecilik anlayışı dışında toplumun tüm sorunlarıyla ilgilenerek çözüm getirdiğini belirtti. Vali Atik, “Büyükşehir Belediyemizin özellikle çiftçimize destek veren çalışmalar yaptığını görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibinin bu konulardaki çalışmalarını yakinen izliyorum. Allah Büyükşehir Belediyemizin kasasına bereket versin” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin görünen hizmetleri kadar gözle görünmeyen ama toplumun her kesimine dokunan hizmetleri de bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin de protokolünü imzaladıkları tohum desteği olduğunu işaret eden Vali Atik, Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Zolan’a teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi.

Ürün kalitesi ve verimi artacak

Başkan Zolan ise, günümüzde gıdanın çok önemli hale geldiğini belirterek, “Üreten insanın yanında olmak ve desteklemek gerekiyor. Bu desteklerimiz, rutinin dışında üretim artışına katkı sağlamalı, hem çiftçilerimiz bol ürün almalı, hem de ekonomisini düzeltmiş olarak yaşamını mutlu bir şekilde sürdürmeli” dedi. Tohumların sertifikalı olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, “Bu tohumlar ürün kalitesi ve verimi anlamında inşallah daha bereketli olacak. Sonrasında elde edilecek ürünler yine tohum olarak kullanılabilecek. Ürün deseninde de iyileşme olacak” dedi. Büyükşehir Belediyesinin projeye 9 milyon liranın üzerinde katkı sağladığını kaydeden Başkan Zolan, “Aynı zamanda lojistik ve dağıtımını da biz Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlayacağız. Yeter ki insanlarımızın üretsin, yerinde mutlu olsun ve inşallah bereketli ürünleri olsun. Projemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Denizli’de Buğday Üretimini Geliştirme Projesi

Denizlili çiftçilerin buğday üretimini ve dolayısıyla gelirlerini artırmalarını temin etmek, üreticilerin sertifikalı buğday çeşitleri ile tanışmalarını ve sertifikalı tohumluk kullanma alışkanlığını kazanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan Denizli’de Buğday Üretimini Geliştirme Projesi ile özellikle atıl arazilerin boş bırakılması önlenecek. Gıda üretiminin devamlılığı sağlanarak kent ekonomisine katkı verecek proje ile köyden kente göç azaltılacak. Tohumlardan ede edilecek ürünler ertesi yıllarda da tohumluk olarak kullanılacak ve 2 yıl içerisinde proje alanında üretilen buğday ıslah edilmiş çeşitlere dönüştürülmüş olacak.