Selvi Boylum, Al Yazmalım Çankaya'da Yaşacak! Ankara Haberleri...

Çankaya Belediyesi, Ehlibeyt Mahallesinde yapımını tamamladığı Cengiz Aytmatov Parkı’nı hizmete açtı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Büyük yazarımız Cengiz Aytmatov'un adını böylesine güzel bir parkta, Çankaya'da yaşatmanın gururunu yaşıyoruz" "Cengiz Aytmatov Parkımız 8 yılda açtığımız 96'ıncı park oldu. 2024 yılına kadar Çankayamıza toplamda 120'den fazla park kazandırmışmış olacağız" Ranta değil doğaya yatırım yapan Çankaya Belediyesi, Ehlibeyt Mahallesinde yapımını tamamladığı ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan yeni parkını hizmete açtı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömeraliyev’in yanı sıra 40 ülkenin büyükelçi ve temsilcileri katıldı.

"ÇANKAYA İÇİN BÜYÜK GURUR"

Açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sayın Büyükelçim bundan yaklaşık bir yıl önce ziyaretinde Aytmatov'un adını Çankaya'da yaşatmamız lazım demişti. Biz de çalışmalarımıza başladık ve parkımızı kısa sürede tamamladık. Büyük yazarımız Cengiz Aytmatov'un adını böylesine güzel bir parkta, Çankaya'da yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlerin kalbine dokunan Selvi Boylum Al Yazmalım gibi sayısız eserin sahibi Aytmatov'un en çok sevdiğim sözü 'İnsan için en zor şey insan olarak kalabilmektir' sözüdür. Çünkü Aytmatov sadece bir yazar değil büyük bir aydınlanmacı ve felsefeciydi" dedi.

Alper Taşdelen, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömeraliyev’in isteği üzerine parka Cengiz Aytmatov büstünü armağan eden Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e de teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Taşdelen, “Biz her zaman birlik, beraberlik ve kardeşlik peşindeyiz. Çünkü aynı vatan aynı bayrak altında hasretimiz; bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamaktır” ifadelerini kullandı. Çankaya Belediyesinin ‘halkın belediyesi’ olduğu söyleyen Başkan Taşdelen "Ranta değil doğaya yatırım yapan Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana 96 yeni parkı Çankayalıların hizmetine sundu. Cengiz Aytmatov Parkımız, 8 yılda açtığımız 96'ıncı park oldu. Belediyemiz, ilçemize 750 bin metrekarelik Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı ile birlikte toplamda 1,5 milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandırdı. 2024 yılına kadar bu rakam 120 yeni parka kadar çıkacak. Çankaya Belediyesi olarak hiç durmadan halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Cengiz Aytmatov Parkı'nın kurulduğu alanın daha önce pazaryeri olduğuna dikkat çeken Başkan Taşdelen, "Eski pazaryerini parka dönüştürdük. Yeni pazaryerimiz de hazır. Yakında onunda açılışını yapacağız. Böylece Ehlibeyt ve hemen yanımızdaki Cevizlidere mahallemiz yepyeni bir parka ve pazaryerine kavuşmuş oldu" dedi.

KIRGIZ BÜYÜKELÇİ’DEN ÇANKAYA'YA TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan Büyükelçi Ömüraliyev de dünyada kitapları en çok okunan yazarlardan olan Aytmatov'un hayattayken dahi eserlerinin 20'nci yüzyıl klasikleri arasında sayıldığını belirtti. Aytmatov'un bir kültür adamı ve aydın vasıflarıyla evrensel bir zenginlik olduğunu ifade eden Ömüraliyev, "Onun eserlerindeki felsefi, ahlaki ve sosyal konular bugün de güncelliğini korumaktadır. İnanıyorum ki onların gelecek nesil için olumlu etkisi olacaktır. Böylesine büyük bir yazarın adını taşıyan parkın yapımında emeği geçen Başta Alper Taşdelen olmak üzere tüm Çankaya Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarını ardından Çankaya Belediyesi halk oyunları topluluğu Kuzey'in Uşakları’nın büyük ilgi gören gösterisiyle devam eden tören, Cengiz Aytmatov büstünün açılışıyla sona erdi. CENGİZ AYTMATOV PARKI Çankaya Belediyesinin Ehlibeyt Mahallesi’nde yapımına tamamladığı ve Cengiz Aytmatov’un adını verdiği park ile yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi ile 1242. Cadde’nin kesişimindeki park, yürüyüş yolları, meydanı, fitness alanı, koşu yolu ve çocuk parkına sahip. Cengiz Aytmatov Parkı, 291 ağacı ve bitkisel düzenlemesiyle bölgenin yeni yaşam alanı haline geldi.