Ankara Gündem Haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1261 yatırıma 'teşvik'

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan yatırım teşvik belgesi listelerinde Ağustos ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bin 261 yatırıma teşvik belgesi verildi.

Belge alan projelerin yatırım tutarı 47 milyar 473 milyon 698 bin 757 lira olarak hesaplanırken, bin 339 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 38 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Ayrıca, Ağustos ayında 237 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 578 milyon 359 bin 936 lira, istihdam edilenlerin sayısı 10 bin 497 olduğu belirtildi.

–– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi için tıklayanız

–– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi için tıklayanız

–– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi için tıklayanız