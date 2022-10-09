İki milli tohum görücüye çıktı

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de akıllı tarımın öncüsü Hektaş’ın 2019 yılında bünyesine kattığı Areo Tohumculuk, yerli pamuk geliştirme çalışmaları sonucunda tescillenen ‘Volkan’ ve ‘Selçuk Bey’ adını taşıyan iki yeni yerli pamuk tohumunu 7 Ekim Dünya Pamuk Günü’nde kamuoyuna tanıttı.

‘Volkan’ tohumu ilk olarak, Aydın’ın Söke ilçesinde, ‘Selçuk Bey’ tohumu ise Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde binden fazla üreticinin katılımıyla düzenlenen ‘Tarla Günleri’ etkinliklerinde tanıtıldı.

Pamuk üretimi ve ticaretinin önemini vurgulamak amacıyla dünya genelinde her yıl 7 Ekim’de kutlanan ‘Dünya Pamuk Günü’ öncesinde düzenlenen Tarla Günleri’ne yoğun ilgi gösteren pamuk üreticileri, yeni yerli çeşitleri yerinde görme ve Hektaş’ın teknik ekiplerinden ürünlerle ilgili detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Türkiye’nin ekolojik yapısına uygun, sürdürülebilir tarımın gelişmesi ve yaygınlaşması için yeni ürün ve hizmetler geliştiren Hektaş, birim alandan elde edilen ürün miktarının yani verimliliğin artırılması için Türk çiftçisini bilinçlendirmeye ve desteklemeye devam ediyor. Bitki koruma, bitki besleme ve hayvan sağlığı ürünlerinin yanı sıra tohum iş kolundaki çalışmalarına da hız veren şirket, yeni yerli tohumlarını üreticilere sunuyor.