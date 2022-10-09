Ankara Haber: 'ilkyardım' hayat kurtarıyor

ANKARA (İGFA) - Zamanında ve bilinçli yapılan ilk yardımın hayat kurtardığı gerçeğinden hareketle Millî Eğitim Bakanlığı, çocukların sağlıklı ortamlarda eğitim almaları, okullarda olabilecek acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmek için tüm öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

2022 yılı başından itibaren 185 bin öğretmen, 210 bin öğrenci ve 20 bin velinin ilk yardım eğitimi almasının sağlandığını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yılsonuna kadar 500 bin okul yöneticisi ve öğretmenin ilk yardım sertifikasının almasının sağlanacağını, 500 bin öğrenci ve aile okulunda binlerce ailenin ilk yardım farkındalık eğitimi alacağını söyledi.

Bakanlık tarafından verilen ve iki gün süren uygulamalı ilk yardım eğitimlerinde genel ilk yardım bilgileri ile birlikte solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şok, bilinç durumu bozukları, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, donma, zehirlenme, böcek sokması, boğulma gibi pek çok başlıkta hayat kurtaracak müdahaleler öğretiliyor.