4. Gazi Yarı Maratonu 16 Ekim'de

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kişinin hatırasını yaşatmak adına organize edilen Gazi Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Yol Koşusu, dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda atletin katılımıyla gerçekleşecek.

Mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak bu yıl 16 Ekim Pazar günü yapılacak maraton, 16 Ekim 10 Km saat 08:30’da, 21 Km Saat 08:45’de ve Halk Yürüyüşü ise saat 09:20’de Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak.

21 km kadınlarda ve erkeklerde 1’incilere 12 bin lira, 2’ncilere 11 bin lira, 3’ncülere 10 bin lira verilirken; 10 km ödüllerinde tüm kategorilerde 1’inciye bin lira, 2’nciye 9 yüz lira, 3’ncüye 8 yüz lira verilecek. Ayrıca cinsiyete göre yaş grupları kategorisinde derece alan diğer yarışmacılar da para ödülü almaya hak kazanacak.