Ankara Haber; Gençler Tam Bana Göre Festivalinde Pursaklar'la Tanıştı...

5-9 Ekim’de Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik gerçekleştirilen Tam Bana Göre Festivali’nde ilçedeki gençlere yönelik yatırımları ve faaliyetleri anlatan Pursaklar Belediyesi, Bilim Pursaklar Atölyeleri ve Deneyap Atölyelerinde robotik kodlamayla icat edilen birbirinden farklı küçük robotlar başta olmak üzere mucitlerce ortaya konan tüm projeleri anlatma fırsatı buldu.

Bu çalışmalara ek olarak gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Pursaklar Belediyesi stand alanında, yetkililer; eğitim, kültür, sanat, sportif alanda gençlere yönelik yapılan projeleri detaylıca anlatarak, ilçede yapılan yatırımlar hakkında gençlere bilgiler verdi.

Festival alanına gelerek her gün gençlerle bol bol vakit geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, standa gelen herkesle teker teker ilgilenirken, yapmış oldukları çalışmalar, ziyaretçiler tarafından tam not aldı.

‘‘Bizleri yalnız bırakmayan, ilgisiyle heyecanımızı artıran tüm misafirlerimize teşekkür ederim’’

5 gün boyunca Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde, Tam Bana Göre Festivali etkinliği kapsamında gençlerle bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Eğitimin, kültürün ve sanatın merkezi olan Pursaklar'ımızda geleceği şekillendirecek olan bireyleri bir araya getiren Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerindeki mucitlerimizin ortaya koymuş oldukları icatları 5 gün boyunca tanıtma fırsatı bulduk.

Bizleri yalnız bırakmayan, ilgisiyle heyecanımızı artıran tüm misafirlerimize teşekkür ederim. Pursaklar Belediyesi olarak gençlerimiz için dün olduğu gibi bundan sonrada birçok alanda çalışma yapmaya, onların gelişimine katkı sunacak, birçok hizmeti hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.