Ankara Haber; Mamak’ta Palamut Festivali Başlıyor...

16 Ekim Pazar günü saat 14:00’te, Ankara’nın ilk millet bahçesi Üreğil Millet Bahçesi’nde düzenlenecek festivalde vatandaşlar, çeşitli etkinliklerle güzel bir hafta sonu geçirmenin keyfini yaşayacak. Palamutlar pişecek, halk oyunları ile festival şenlenecek.

"En büyük zenginliğimiz birlikteliğimiz"

Mamak’ı büyük bir aile olarak gördüğünü ve bu aileyi düzenledikleri çeşitli organizasyonlarla bir araya getirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "En büyük zenginliğimiz birlikteliğimiz. Festivaller, geceler, konserlerle yüz binlerce hemşerimizle bir araya geliyoruz. Birliğimizin devamını sağlayacak organizasyon ve projelere imza atmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimi Pazar günü Üreğil Millet Bahçe’mizde düzenleyeceğimiz Palamut Festivali’ne davet ediyorum." dedi.