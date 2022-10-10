Gençlerbirliği’nden Anıtkabir Ziyareti...

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, yönetim kurulu üyeleri, denetleme, disiplin ve divan kurulu üyeleri, A takım ve altyapıdaki teknik ekip ve futbolcular, amatör branşlardaki sporcular, kulüp personeli ve Gençlerbirliği taraftar temsilcileri tek yürek Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir meydanından yürüyerek üzerinde “Gençlerbirliği Spor Kulübü” yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi, mozoleye koyan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ve beraberindeki heyet, saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektiren Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, yönetim kurulu üyeleri, denetleme, disiplin ve divan kurulu üyeleri, A takım ve altyapıdaki teknik ekip ve futbolcular, amatör branşlardaki sporcular, kulüp personeli ve Gençlerbirliği taraftar temsilcileri daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni yazan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş şu ifadelerde bulundu: "Aziz Atatürk: Cumhuriyetimiz ile yaşıt olan Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Başkanı, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu, kulüp çalışanları, sporcuları ve taraftar temsilcileri olarak gurur ve heyecanla huzurunuzdayız. Sizin de buyurduğunuz üzere, "Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde, itina ile yetiştirilmesi önemlidir" sözünüzden hareketle Gençlerbirliği ailesi olarak 100 yıldır Türk sporuna zeki, çevik, ahlaklı genç yetenekler yetiştirmeye çalışmaktayız.

Bu uğurda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Atam, aramızdan ayrılalı 84 yıl geçmesine rağmen kalbimizdesin. Günümüzde size olan sevgi, saygı ve özlemin artarak büyüdüğünü gözlemliyoruz. Gösterdiğiniz yoldan ayrılmayacağımıza, kulüp olarak ilkelerinizin takipçisi olacağımıza söz veriyoruz. O nedenle sen rahat uyu Atam, kurduğun ve gençlere emanet ettiğin Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Aziz Atam, manevi varlığınız önünde saygı ve minnet ile eğiliyoruz."