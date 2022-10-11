11 Eki 2022 - 00:24- Ekonomi G: 11 Eki 2022 - 00:25

425 milyon liralık tarımsal destek hesaplara yattı!

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladıTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı
425 milyon liralık tarımsal destek hesaplara yattı! mask
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ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. TMO alım pirimi desteği 415 milyon 105 bin 3 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 10 milyon 26 bin 66 lira. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

11 Eki 2022 - 00:24 - Ekonomi

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