Cilt Lekelerine Veda Etmenin Tam Vakti! Peki Nasıl Kurtulabiliriz?

Holistik Tıp Sağlık Koçu ve Güzellik Uzmanı Sevil Tuzluca konu hakkında bilgiler verdi.

İLK ADIM ANALİZ

Leke tedavisinin ilk aşaması analiz. Cildin ve lekenin doğru analiz edilmesi, uygulanacak yöntemin kişiye özel olması alınacak sonucun başarı oranını yükseltmektedir. Günümüzde çıplak gözle lekeyi tanımlamak derinliğini görmek çok mümkün değil. Bu yüzden teknolojinin yardımı ile hata payı minimuma iniyor. Cilt altı dokularını inceleyen özel cihazlarla deri altını ve cilt yapısını inceleyebiliyoruz. Bu sayede kişiye uygulanacak yöntem, seans sayısı ve alınabilecek sonuç netleşiyor.

İKİNCİ AŞAMA TEDAVİ

Analiz sonucunda belirlenen yol haritası kişinin günlük yaşamını sekteye uğratmayacak biçimde belirleniyor. Belirli periyodlarla uygulanan leke açıcı tedavilerin cilt bariyerine zarar vermeyen ve yeni leke oluşuma engel olan biçimde seçilmesi gerekir. Mevcut lekeyi açarken/giderirken başka bir yere hasar vermemek gerekiyor. Her bireyin cildi, leke hikayesi ve yaşam koşulları farklıdır. Tedavi mutlaka kişiye özel olmalıdır. Tedavi sırasında lekeyi açarken cilt bariyerini güçlendirmek, genel bir yenileme yapmak ve cilt altı dokularını kolajeni harekete geçirip hem yüzeyden hem deri altından iyileşmeye destek olmak gerekir.

TEDAVİ SONRASI BAKIM

Uygulama sonrasında hassaslaşan cilt üzerinde yeni leke oluşmaması için cilt korunmaya alınmalıdır. Bakımın en önemli kısmı sonrasında kişinin öz bakımını doğru ürünlerle yapmasıdır. Temel bakım ürünlerinin seçimi yapılan analiz sonucuna uygun olmalı ve kişi düzenli olarak bu bakımları uygulamalıdır. Güneşten ve UV ışınlarından cilt korunmalıdır. Günümüzde cilt sadece güneşe karşı değil ortam içi ışıklardan, telefon, tablet ve bilgisayar ışıklarımdan da etkilenmektedir. Lekenin günden güne rengi açılırken cilt genelinde yenilenme sağlanır ve mevcut lekeler baskılanır.