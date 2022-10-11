Sincan’da Ankara Anadolu Balkan Spor Kulübü Dayanışma Gecesi Düzenlendi...

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) Başkanı Yüksel Özkale, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ile sporcu ve aileleri katıldı.

BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, “Güzel kupalar aldık. Çalışmalar yaptık. Başarılarımız artarak devam edecek. Özellikle eğitimi çok önemsiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz hayatı yeni öğreniyor. Kaybetmeyi de kazanmayı da öğretmeliyiz. Çok yetenekli çocuklarımız var. Bir kısmı şu anda Sincan Belediyesi Spor Kulübü'nde. Bir kısmı başka kulüplerde. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Büyümek, ülkemizi uluslararası yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Özkale, desteklerinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a da teşekkür etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da kulübe ve spora her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Benim annem de bir balkan göçmeni. O açıdan balkanlar benim için ayrı bir anlam taşıyor. Ankara'da böyle bir gece düzenlediği için kulübümüz ve yöneticilerine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise konuşmasında kültür, sanat, spor gibi her alanda gençlere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi; “Burada Balkan kültürünü tekrar yad etmek ve Anadolu- Balkan kardeşliğini daha da ileriye taşımak için bir aradayız. Sincan Belediyesi olarak belediye bütçesinin çoğunu gençlere harcıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Gençlere ne yapsak azdır.”

BİSAV Başkanı Yüksel Özkale'nin protokol üyeleri ve sporculara plaket takdiminin ardından etkinlik sona erdi.