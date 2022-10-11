Çankaya’ya Yeni Hizmet Binaları...

Çankaya Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine kolay erişimi için hizmet binalarının sayısını artırıyor. Turan Güneş Bulvarı üzerindeki Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesini geçtiğimiz yıl kasım ayında hizmete açan Çankaya Belediyesi, yapımını sürdürdüğü Ümitköy Hizmet Binası’nı kasım ayında, Çayyolu Hizmet Binası’nı ise aralık ayında Çankayalıların hizmetine sunacak.

Çayyolu’nda 2 kattan oluşacak ve 3.211 metrekarelik alana inşa edilen yeni hizmet binasında; Halk Masası, kütüphane, nikah ve konferans salonu ile kafeterya bulunacak. Çankayalılar, 16 derslikli Çankaya Evi’nin de yer alacağı yeni hizmet binasında birçok alanda hizmet alma imkanı bulacak. Ümitköy Hizmet Binası’nda ise Çankaya Evi, Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Merkezi ve Çayyolu Nüfus Temsilciliği yer alacak.

BELEDİYE HİZMETLERİNE KOLAY ERİŞİM

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programı ile Çankaya’ya çok sayıda kalıcı eser kazandırdıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yeni hizmet binalarımız halkımızın belediye hizmetlerine kolay erişimini sağlayacak. Yıldız Hizmet Binamız her anlamda vatandaşlarımızda memnuniyet yarattı. Binamızda Çankaya Evimiz, kütüphanemiz, diş polikliniğimiz, mali hizmetler veznelerimiz bölge halkımıza kolaylık sağladı. Bizim önceliğimiz halkımızın mutluluğu. Farklı içerikte olacak ve çeşitli kursların yapılacağı Çankaya Evlerimizin de yer alacağı yeni hizmet binalarımız, halkımızın belediyesine erişimini kolaylaştıracak” şeklinde konuştu.