Deniz Derin'den 'Yüreğine Sor'

Söz ve müziği Deniz Derin imzası taşıyan “Yüreğine Sor” isimli şarkının aranjör koltuğunda usta müzik adamı Engin Şenocak oturdu. Klip çalışması başarılı yönetmen Erkan Nas tarafından yapılırken sevilen şarkıcı Deniz Derin, performansı ve güzelliğiyle renklendirildi.

Klip çalışmasında bir senaryo içine girmektense şarkıya dikkat çekmek için algı dağıtmamak amaçlı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Deniz Derin, şarkının duygusunu klipte gözlerimde görebilirsiniz vurgusunu yaptı.

Güzel yorumcu Deniz Derin “Duygusal bir yapıya sahibim bunu söz ve müziğini yazdığım şarkılardan da görebilirsiniz. Düşünerek değil çoğu zaman kalbimi dinleyerek kararlarımı verdim ve yanılmadım, bu şarkıyla anlatmaya çalıştım. Bence beyin şeytani, yürek rahmani bir yola götürüyor” dedi. “Yüreğine Sor” isimli eseriyle Deniz Derin müzik dünyasında önemli bir imza atacağını da sözlerine ekledi.

https://youtu.be/YOzwSE7mQ3U