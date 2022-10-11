Sık Sık Şişerek Nefes Darlığına Yol açan Geniz Eti Ne Zaman Alınmalı?

Op. Dr. Ali Rahimi, geniz eti büyüdükçe problemlerin de arttığına dikkat çekerek ameliyatların 2 yaşında sonra tercih edildiğini söyledi. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi, geniz etinin vücuttaki fonksiyonuna ve yol açtığı sorunlara değindi.

Geniz eti bakterileri yakalıyor

İnsanların boğazında lenfoid dokulu boğazı koruyan dokuların olduğunu belirten Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Bu lenf dokuları bademcik, farenjit, dil kökü ve geniz etidir. Geniz eti, burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir doku olarak adlandırılıyor. Küçük dilin arka tarafında yer alıp burundan girmekte olan bakteri ve virüs tarzı mikropları yakalıyor” dedi.

Şişerek nefes darlığına neden oluyor

Geniz etinin burundan geçen iltihaplar ve virüsler nedeniyle sık sık şişerek hava pasajını tıkadığını ve sıkıştığını ifade eden Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Bu yüzden enfeksiyon kaynağı haline geliyor ve nefes darlığına neden oluyor. Ayrıca orta kulağı ve sinüslerin boşalma yerlerini de kapatıyor. Çok büyüdüğünde de bazı şikayetlerin gelişmesine yol açıyor” dedi. Op. Dr. K. Ali Rahimi, geniz eti büyümesinin nedenlerini şu şekilde sıraladı:

- Enfeksiyonlar

- Alerji

- Genetik

- Kimyasala maruz kalmak

- Kanser

Solunumda güçlük varsa alınabilir

Geniz eti görülmesinde yaş için alt sınırın belirli olmadığını belirten Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Solunumda güçlük yaşanıyorsa ortalama 1 yaşında olan çocuğunda geniz eti alınabilir. Çocuklarda 2 yaşından sonra 4,5 yaş arasında geniz eti en fazla ameliyat edilen yaş aralığıdır. Bu ameliyatların 2 yaşından sonra yapılması tercih ediliyor. Geniz eti büyüdükçe problemler de artıyor. Ergenlik dönemi ile beraber 12 yaşın ardından geniz bölgesi genişleyip küçülüyor. Büyük çocuk ve erişkin kişilerde geniz eti görülmesi çok ender rastlanan bir durum olarak gözlemleniyor” ifadelerini kullandı.

İşte geniz eti belirtileri…

Op. Dr. K. Ali Rahimi, geniz eti büyümesinin sebep olduğu bazı sağlık sorunlarını şu şekilde sıraladı:

- Burundan nefes almada güçlük çekme,

- Devamlı ağızdan nefes almayı sürdürme,

- Bireyin burnu tıkalı gibi genizden konuşması,

- Nefes alındığında ses çıkması,

- Uykuya geçişte horlama,

- Uykuya geçişte belirli sürelerle nefes tutma (uyku apnesi)

İşitme seviyesi yüzde 40’lara düşüyor

Geniz eti sorununun genel olarak çocukların gece vakti ağzı açık bir biçimde uykuya geçmeleri ve horlamaları ile kendini gösterdiğini vurgulayan Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Çocuğun ağız kenarından salya akması da geniz etinin varlığını işaret edebilir. Östaki tüpü orta kulaktan geniz bölgesine açılır ve geniz eti o bölgeyi tıkamışsa genizden orta kulağa daha fazla enfeksiyon birikir.

Ayrıca orta kulakta salgılanan sıvı geniz bölgesinin içine boşalamaz ve orta kulakta sıvı birikimi yapar. Bu sıvı birikimi çocuğun işitmesini yüzde 40 seviyelerine kadar düşürür. Geniz eti yüzünden meydana gelen horlama, uyku ve beslenme sorunları da çocukların hayat standartlarını da kötü yönde etkiliyor” dedi.

Operasyon 15 dakika sürüyor

Op. Dr. K. Ali Rahimi; nefes almada güçlük, uyku apnesi, sık sık görülen geniz etinde iltihap, konuşma problemi bu gibi durumlar mevcut ise uzman hekim tarafından geniz eti ameliyatı yapılmasının önerildiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Ayrıca medikal tedavilerin cevap vermediği en az 3 ay tıkayıcı hava yoluna sebep olan enfeksiyon gibi durumların geçmesi için cerrahi yöntemler uygulanabilir. Geniz eti ameliyatı, yaklaşık 15 dakika sürüyor ve kesi olmayan kolay bir ameliyattır. Geniz eti ameliyatı sonrası hastanın dikkat etmesi gereken özel bir durum bulunmuyor. Hasta aynı gün taburcu olur, beslenme durumu ise günlük hayatında olduğu gibi normal seyrinde ilerler.”