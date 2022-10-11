A Milli Erkek Hentbol Takımı Portekiz ile Karşılaşacak..

İSTANBUL (İGFA) - EHF Erkekler EURO 2024 Elemleri 1. Grup'ta 13 Ekim'de Matosinhos Senhora da Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanacak karşılaşma ile yapılacak. Maç, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İzlanda Hentbol Federasyonu'ndan Svavar Petursson ve Sigurdur Thrastarson hakem ikilisi yönetecek.

A MİLLİLER VAN’DA KUZEY MAKEDONYA’YI AĞIRLAYACAK

A Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim tarihinde Van'da oynayacak. Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 17.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Avusturya Hentbol Federasyonu'ndan Radojko Brkic ile Andrei Jusufhodzic hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşma öncesi 15 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de maçın oynanacağı Nur Tatar Spor Salonu'nda, her iki takım başantrenörü ve oyuncularının katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımımızın Portekiz maçı aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Oyun Kurucu: Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sağ Oyun Kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steau Bükreş - Romanya)

Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: Tolga Durmaz (TUS Vinnhorst - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf - Almanya)

Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), Cenk Uzunca (Masör), Bora Serter (Takım Menajeri)