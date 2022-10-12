Başkent'te ‘İnançların Dili Konseri’! Festivalde Barış Sevgi ve Hoşgörüyü Anlattı...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da izlediği konserde, Musevi, Hristiyan ve Müslümanların dini musiki eserleri otantik şekilleriyle icra edilerek, Anadolu'daki barış, sevgi ve hoşgörü felsefesine katkıda bulunuldu.

İbranice, Ermenice, Keldanice ve Süryanice eserlerin yanı sıra tasavvuf müziği örneklerinden oluşan bir repertuvar da sunulan konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Sinagog İlahileri Korosu, Grup Grung, Anadolu Medeniyetleri Müzik Topluluğu ve İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Kilise Korosu sahne aldı.

Della Miles Ankaralılarla buluştu

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam CSO Ada Ankara’da Della Miles rüzgârı esti. Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve soul rock müzik türünün önde gelen seslerinden biri olarak kabul edilen Della Miles, farklı müzik türlerinden bir araya gelen şarkılarını Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle buluşturdu.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi ise dün akşam ‘Ferfene Gecesi’ne ev sahipliği yaptı. Ankara Türk Halk Müziği Korosu’nun Ankara geleneklerini yaşatmak amacıyla hayat verdiği etkinlikte, Ankaralı erkeklerin bağ evleri ya da müstakil konutlarında bir araya gelerek çevredeki sorunlarla ilgili konuşup sohbet ettikleri, çalıp söyledikleri ve oynadıkları, unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olan ‘Ferfene Gecesi’, geleneksel Ankara türküleri ve Seymenlerin oyunları ile sahnelendi.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 12 Ekim 2022, Çarşamba Programı

Konser:

Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Türk Armoni Yıldızları Orkestrası / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00Hitit Ensemble / Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu – 20:00

Tiyatro:

İstanbul DT - Seneye Bugün / Küçük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Kalecik Kazıları, Doç. Dr. Bülent İşler / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00Bir Türkoloji Merkezi Olarak Ankara: Prof. Dr. Oğuzhan Durmuş / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güvercinlik Salonu – 14:00Ankara’da Bir Okulun Tarihi: Orta Muallim Mektebi / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 16:00

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00Sandık Sepet Ankara: İnteraktif Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği / Ankara Kalesi – 10:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00AFSAD Fotoğrafçı Çocuklar / Ankara Kent Konseyi – 16:00

Açık hava etkinlikleri:

Expat Film Festival / CerModern – 19:15Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00Geleneksel El Sanatları Tokat Kumaş BaskıGeleneksel El Sanatları Kaligrafi SanatıÇubuk Belediyesi Etkinlikleri / Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi – 12:00-19:00

Sergiler:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yer İstasyonu Projeleri Sergisi / Türk Hava Kurumu Müzesi ve Paraşüt Kulesi

Başkent Kültür Yolu Festivali 13 Ekim 2022, Perşembe Programı

Konser:

Charlie Chaplin Film Müzikleri / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Zakkum / Ankara Kale Hisar Kapısı – 20:00Ceyhun Güneş ft. Mert Baycan: Gitarımdan Hikayeler / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00Sema Mukabelesi / Ankara Mevlevihanesi – 20:00Ankara'nın Başkent Oluşu: Şarkılarla Başkent Kültür Yolu Buluşması / Cumhuriyet Müzesi – 20:30Zeki Müren Şarkıları / Roma Hamamı – 20:00Oda Müziği Dinletisi / Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi – 16:00-17:00

Tiyatro:

Küçük Prens Müzikali / Küçük Tiyatro – 20:00

Opera-bale-dans:

Kuğu Gölü / Büyük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Satırbaşı Ankara Edebiyat Söyleşileri: Sara Şahinkanat / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 15:00Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Ankara'nın Türk İslam Dönemi Eserleri, Prof. Dr. Muhammed Görür / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00Millî Mücadelede Dönemi'nde Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması / Cumhuriyet Müzesi – 14:30Roma Dönemi Metropolis’inden Cumhuriyet Başkentine Ankara / Cumhuriyet Müzesi – 15:00Dil ve Edebiyat Söyleşileri: Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – 15:00Ankara Sohbetleri: 1960’lar Türkiyesi'nden Entelektüel Portreler: Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı / Türk Tarih Kurumu – 15:00

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Çocuk Etkinlikleri "Karagöz ve Hacivat" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00AFSAD Fotoğrafçı Çocuklar / Ankara Kent Konseyi – 16:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00

Açık hava etkinlikleri:

Seymen Alayı / Cumhuriyet Müzesi – 11:30Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu / Cumhuriyet Müzesi – 12:00Video Mapping Gösterisi - Ankara'nın Başkent Oluşu / Cumhuriyet Müzesi – 20:00Expat Film Festival / CerModern – 19:15Tahta Baskı Workshop / Olgunlaşma Enstitüsü – 10:00Ebru Workshop / Olgunlaşma Enstitüsü – 14:00Mamak Belediyesi Etkinlikleri / Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi – 12:00-19:00

Sergiler:

THK Üniversitesi İHAMER - Otonom İnsansız Kara ve Hava Aracı Projeleri / Türk Hava Kurumu Müzesi ve Paraşüt Kulesi