12 Eki 2022 - 15:24- Belediyeler G: 12 Eki 2022 - 15:25

Ankara Haber; Beypazarı'nda İlk Yer Altı Çöp Konteyner Sistemi Kuruldu...

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Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kendi imkanlarımızla ürettiğimiz jaklı yer altı çöp konteyner sistemimizin ilkinin kurulumu gerçekleştirildi.
Ankara Haber; Beypazarı'nda İlk Yer Altı Çöp Konteyner Sistemi Kuruldu... mask
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Yer altı konteyner sistemi uygulamaları kapsamında önümüzdeki süreçte İlçemizin çeşitli noktalarına ilk etapta 25 adet yeni jaklı yer altı çöp konteyneri yerleştirilecek.

Biyolojik ve görsel kirliliğin önüne geçeceklerini belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Yer altı çöp konteyneri sistemiyle kent estetiğine uygun bir yapı oluşturarak görsel kirliliği de önlemeye çalışıyoruz. Yer altı çöp konteynerleri sağladığı hijyenin yanında kullanım ömrü nedeniyle tasarruf sağlayacak. Modern yer altı çöp konteyneri sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında tutarak koku ve bakteri oluşumu gibi istenmeyen sonuçların önüne geçilecek.'' dedi.
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12 Eki 2022 - 15:24 - Belediyeler

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