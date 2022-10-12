Ankara Haber; Denizleri ve Okyanusları Keçiören’de Keşfettiler...

Öğretmenlerin ve Deniz Dünyası görevlilerin eşliğinde gerçekleştirilen gezinin ardından öğrenciler Doğal Yaşam Parkını gezerek buradaki canlılarla da tanışma fırsatı buldular.

Ankaralı ve Keçiörenli tüm çocukların su altı canlılarını Keçiören’de keşfetme şansına sahip olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çankaya’dan gelen melek ve çiçeklerimizi Deniz Dünyamızda ağırladık. Onlara sadece çizgi filmlerde gördükleri su altı canlılarımızı canlı olarak gösterdik.

Ankara’mızın ve Keçiören’imizin her noktasından gelen çocuklarımız haftanın yedi günü açık olan, 150 türde 4 binden fazla deniz ve su canlımızın bulunduğu devasa akvaryumumuzu ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirler.” dedi.​