12 Eki 2022 - 16:17- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören'de Genç Öğrenciler Hayvan Sevgisine Dikkat Çekti...

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Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, belediye bünyesinde staj yapan lise öğrencileri için düzenlenen ‘Genç Bireylerde Hayvan Sevgisi’ konulu etkinlikle hayvan sevgisine yönelik farkındalık mesajı verildi.
Ankara Haber; Keçiören'de Genç Öğrenciler Hayvan Sevgisine Dikkat Çekti... mask
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Sokak hayvanlarını korumanın ve hayvanlara sevgiyle yaklaşmanın önemine dikkat çekilen etkinliğinde öğrenciler rehabilitasyon merkezini ve burada bulunan doğal yaşam alanını gezerek görevli veteriner hekimler tarafından bilgilendirildiler. Geçici bakımevindeki hayvanlara sevgi ve şefkat gösteren gençler sık sık buraya gelerek ziyarette bulunacaklarını da dile getirdiler.

Sokak hayvanlarını tedavi etmek için Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne önemli yatırım yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvan sevgisini aşılamak için gerçekleştirilen bu etkinlikte tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burada bakım ve tedavi altında olan canlılarımız gençlerimizin şefkatli dokunuşlarıyla sevgi ihtiyaçlarını karşılamış oldular.

Biz de canlılarımız için rehabilitasyon merkezimizi modern hale getirdik. Sokak hayvanlarımıza burada en iyi şekilde bakım ve tedavi uyguluyoruz. Keçiören Belediyesi Türkiye’nin en modern Rehabilitasyon Merkezine sahiptir. Ameliyat, diş temizleme, ultrason ve idrar analiz gibi birçok hizmeti burada veriyoruz.” dedi.​
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12 Eki 2022 - 16:17 - Belediyeler

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