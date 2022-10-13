Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha...

İlçede yaşayan gençlerin sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyenPursaklar Belediyesi, gençlerin sporu ve eğlenceyi bir arada yaşayacağı Kaykay Parkı yapım çalışmalarına hızla başladı.

Yeni Spor kompleksi alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin her fırsatta yoğun bir şekilde talep ettiği Kaykay Parkı taleplerine anında cevap vererek yeni spor alanının yapım çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.

‘‘Gençler, siz istediniz biz yapıyoruz’’

Gençlerden gelen yoğun taleplere kayıtsız kalmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gençler, siz istediniz biz yapıyoruz. Ne diyordunuz siz; Skate Park. Pursaklar’ımıza yakışan, kent estetiğine uygun, modern bir park alanı haline dönüştüreceğiz. İlçemizde paten ve kaykay tutkunu gençlerimizin sabırsızla beklediğini biliyoruz. En kısa sürede parkımızı tamamlamayı planlıyoruz. Kaykay Parkımız ile birlikte gençler için daha güvenli, daha sağlıklı ve daha modern bir ortam oluşturmuş olacağız. Ben de büyük bir keyifle gençlerimizi izlemek için parka geleceğim’’ dedi.