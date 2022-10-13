Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var...

Eğlencenin renkli konukları köçekler tarafından sergilenen gösterilere birçok katılımcı da eşlik etti. Çeşitli ikramların da sunulduğu programda huzurevi sakinleri coşkulu bir gün yaşadı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok huzurevi sakinlerine mutlu bir gün yaşatan müzik grubuna ve katkı veren herkese teşekkür ederek, “Yaşlılarımız bizim için çok kıymetli. Onlar için yaptığımız her türlü etkinliği ve hizmeti gönülden yapıyoruz.

Devletimiz ve milletimiz onların alın terleri, yüzlerindeki kırışıklık ve ellerindeki nasırlarla var olmuştur. Onlar için en kaliteli ve en konforlu yaşamı sunmak da bizim temel görevimizdir. Hepsinin en kötü günü böyle neşeli ve eğlenceli olsun.” dedi. ​