14 Eki 2022 - 10:29- Belediyeler G: 14 Eki 2022 - 10:30

Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım...

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Keçiören Belediyesi ilçedeki Bağlum Stadı’nda yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 20 milyon 886 bin TL maliyetle yapılacak yenileme çalışmalarıyla stat yepyeni ve modern bir görünüme kavuşacak.
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım... mask
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Bağlum Stadı’nı yenileme vaadini yerine getirdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bağlum Stadı’mızı yenileme sözü vermiştik. Şimdi çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 21 milyon TL’lik yatırımla burayı modern hale getirip hizmete açacağız.” dedi.

Önümüzdeki yılın ortalarında hizmete açılması planlanan statta yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri de paylaşan Altınok şunları aktardı:

“Stadımızdaki bloklarımızı yıkıp hasarlı kirişleri güçlendiriyoruz. Üstü kapalı tribün alanını simetrik olarak açık olan kısma uygulayarak estetik bir görünüm sağlayacağız. Tribünlerin dayanaklılığı açısından yüzeylerini düzeltilip temizlendikten sonra polyurea malzemesi ile su yalıtımını sağlayacağız. Öte yandan 2000 adet yeni koltuk montajı yaparak seyircilere konforlu bir alan sunacağız. Stadın neredeyse tamamının sıva, boya, seramik, asma tavan, yalıtım, mekanik tesisat, elektrik tesisatı ve doğrama imalatlarını yenileyeceğiz.

Kulüp odalarını sporcularımıza yakışır bir şekilde kullanışlı hale getireceğiz. Müsabakalar sırasında kullanılacak reklam panosuna kadar her şeyi düşündük ve onları da kuracağız. Futbol sahası çevresini tartan zemin ile çevreleyip tel örgüleri komple yenileyeceğiz. Hava karardıktan sonra da müsabakaların rahatlıkla yapılması için saha çevresine 4 adet yeni aydınlatma direği dikip yeni projektörler takacağız.”​

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14 Eki 2022 - 10:29 - Belediyeler

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