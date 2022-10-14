Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı Kutlandı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde dün akşam (13 Ekim 2022, Perşembe) Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yılı konserler, video mapping, tiyatro ve bale gösterileriyle kutlandı.

Gün içinde Seymen Alayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Korosu’nu ağırlayan Cumhuriyet Müzesi akşam saatlerinde de ‘Ankara'nın Başkent Oluşu – Video Mapping ve Şarkılarla Başkent Kültür Yolu Buluşması’ etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Ankara’nın başkent oluşu temalı mappingin Cumhuriyet Müzesi’ne yansıtılmasıyla oluşan görsel şov ilgiyle izlendi.

Video mappingin ardından başlayan ‘Şarkılarla Başkent Kültür Yolu Buluşması’nda ise Ankara'nın başkent oluşunun 99’uncu yılı Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve Ankara Türkülerinden oluşan bir repertuvar ile kutlandı. Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu’nun yönettiği konserin genel sanat yönetmenliğini Ömer Faruk Belviranlı yaptı. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları Bekir Ünlüataer, Umut Akyürek, Ezgi Köker, Nilgün Kızılcı, Çiğdem Gürdal, İsmail Altunsaray ve Neşe Dursun Saraç tarafından seslendirdiği şarkılar, danslar eşliğinde seyircilere sunuldu.

Zakkum Ankaralılarla buluştu

Kale Hisar Kapısı ise dün akşam Zakkum konserine ev sahipliği yaptı. 1999 yılında Raindog adıyla Ankara'da kurulan Yusuf Demirkol, Cem Senyücel, Eren Parlakgümüş ve Emre Yılmaztürk'den oluşan Türk alternatif rock grubu Zakkum Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankaralı hayranlarına unutumaz bir gece yaşattı.

Agora Gençlik Orkestrası Murat Ömür Tuncer şefliğinde ‘Charlie Chaplin Film Müzikleri’ konserinde ise Charlie Chaplin’in 1921 senesinde sergilediği ‘The Kid’ filminin müzikleri CSO Ada Ankara Ana Salon’da sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara, ‘Ceyhun Güneş ft Mert Baycan Gitarımdan Hikâyeler’ konserine de ev sahipliği yaptı. Ceyhun Güneş'in ilk flamenko gitar konserini verdiği 1996 yılından günümüze müzikal yolculuğu sırasında yaşadığı eğlenceli ve duygusal anılarını anlattığı; hem ustaların eserlerini hem de kendi bestelerini seslendirdiği, 1 saat 20 dakika kadar süren anlatımlı konser projesinde Ceyhun Güneş'e perküsyonda uzun yıllardır birlikte çalıştığı usta perküsyonist Mert Baycan eşlik eti.

Roma Hamamı Zeki Müren şarkılarını ağırladı

Dün akşam Roma Hamamı’ndaki ‘Zeki Müren Şarkıları’ konserinde ise Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ‘sanat güneşi’nin unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Büyük Tiyatro’da ise Çaykovski'nin bestelediği, müzikleri ve adımlarıyla bale tarihinin klasikleri arasına giren Kuğu Gölü Balesi vardı. Bir büyücünün kuğuya dönüştürdüğü, ancak bir erkeğin aşkıyla tekrar insan olabilecek Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşkı anlatan eser 4 perdelik eser, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Küçük Tiyatro ise kendi galaksisinde, kendi dünyasında tek bir gül ile yaşayan Küçük Prens'in başka galaksileri gezmek için tek gülünü tek başına bırakıp yolculuk yapmasını anlatan ‘Küçük Prens’ müzikalini ağırladı.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 14 Ekim 2022, Cuma Programı

Konser:

Victor Aviat – Nino Gvetadze & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası / CSO Ada Ankara Ana Salon - 20.00Canto Orkestrası / Ankara Kale Kapısı - 20.00Payitaht’ın Şarkısı Başkent’in Türküsü / CSO Ada Ankara Tarihi Salon - 20.0017. Yüzyıl El Yazması Hâzâ Mecmuâ-i Sâz ü Söz’den Eserler / Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu - 20.00Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu / Ankara Mevlevihanesi - 20.00Jazz Expose: Glauco Venier Nuovo Quartet / Cermodern - 20.00

Tiyatro:

Ankara DT - Holden'in Külkedileri / Oda Tiyatrosu - 18.30

Opera - Bale – Dans:

Elektronika / Büyük Tiyatro - 20.00

Söyleşi:

Film Gösterimi - Ankara Filmleri / Düttürü Dünya / CSO Ada Ankara Mavi Salon - 16.00Türkiye'nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Troya Arkeolojik Siti Kazı Başkanı: Prof. Dr. Rüstem Aslan / Anadolu Medeniyetleri Müzesi - 14.00Türkiye'nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Bursa ve Cumalıkızık Alan Başkanı: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu / Anadolu Medeniyetleri Müzesi - 15.00

Çocuk Etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi - 10.00 / 14.00Cumhuriyet Müzesi Çocuk Etkinlilleri "Karagöz ve Hacivat" / Cumhuriyet Müzesi - 10.00 - 11.00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum - 11.00AFSAD Fotoğrafçı Çocuklar / Kent Konseyi - 16.00

Açık Hava Etkinlikleri:

Expat Film Festival / Cermodern - 19.15Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii - 14.00Geleneksel El Sanatları Tokat Kumaş Baskı / Hacı Bayram Veli Camii - 14.00Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii - 14.00Ebru Workshop / Olgunlaşma Enstitüsü - 14.00Tahta Baskı Workshop / Olgunlaşma Enstitüsü -10.00Sincan Belediyesi Etkinlikleri / Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi - 12.00-19.00

Başkent Kültür Yolu Festivali 15 Ekim 2022, Cumartesi Programı

Konser:

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Orkestrası CSO Ada Ankara Ana Salon 20.00Çello Yıldızları "Dans ve Şarkılar" Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu 20.00Yaprak Sayar CSO Ada Ankara Mavi Salon 20.30Reşit Kemal Ankara Kale Kapısı 20.00Highlife Ankara Kale Kapısı 18.30Bülent Evcil Solo Flüt Resitali Anadolu Medeniyetleri Müzesi 17.00Noche Flamenca Ankara Kale Kapısı 14.00Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Ankara Mevlevihanesi 20.00Trio Bis: Keman, Viyolo Ve Viyolonsel Cumhuriyetin Akustik Ezgileri Cumhuriyet Müzesi 14.00

Tiyatro:

Ankara DT - Hayal Dükkanı CSO Ada Ankara Açık Alan - Kamyon Tiyatrosu 14.00Trabzon DT - Kanlı Nigar Küçük Tiyatro 20.00Ankara DT - Holden'in Külkedileri Oda Tiyatrosu 18.30

Opera-Dans-Bale

Kuğu Gölü Büyük Tiyatro 20.00

Söyleşi:

Belgeselin Afrika Notları Afrika Kültür Evi 14.00Duvarların Ardında CSO Ada Ankara Mavi Salon 16.00Kahve Lezzetinde Söyleşi: Doç. Dr. Melike Kaplan ve Dr. Pınar Kasapoğlu Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu 11.00-13.00Ankara'da 80 Kuşağı ve Sonrası Şair ve Yazarları Galeri Z 16.30

Çocuk Etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi 10.00 / 14.00Çocuk Olimpiyatları Roma Hamamı 10.30Müze Hatıram Atölyesi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi 11.00 / 13.00Geleneksel Çocuk Oyunları Atölyesi Somut Olmayan Kültürel Miraslar Müzesi 14.00

Açık Hava Etkinlikleri:

İnanç Yapıları Festival Rotası / Cumhuriyet Yapıları Festival Rotası Festival Rotası 13.00 / 16.00Geleneksel El Sanatları Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı Hacı Bayram Veli Camii 14.00Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı Hacı Bayram Veli Camii 14.00Antik Yemek Tarifleri Atölyesi Roma Hamamı 12.00Kahve İkramı Ankara Etnografya Müzesi 11.00 - 13.00Gül Yosunkaya ve Mine İnan ile Seramik Çini Galeri Z 11.00Hasan Pekmezci Serigrafi Baskı Galeri Z 14.00Pursaklar Belediyesi Etkinlikleri Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi 12.00-19.00