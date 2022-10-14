14 Eki 2022 - 11:47- Belediyeler G: 14 Eki 2022 - 11:48

Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi İlçede Yaşayan Yaşlıları Unutmuyor...

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Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi yaşlıların eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Alışverişe gitmekte zorlanan yaşlıların market, sebze ve ekmek ihtiyaçları Kahramankazan Sosyal Destek Mekezi’nden karşılanırken, ekiplerce evlerine kadar götürülüyor.
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi İlçede Yaşayan Yaşlıları Unutmuyor... mask
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Sosyal belediyecilik alanında fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlıları unutmuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ederek gidermeye çalışıyor. Alışveriş için Sosyal Destek Merkezi’ne gitmekte zorlanan yaşlıların tüm ihtiyaçları Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanıp teslim ediliyor.

Ekipler; yaşlı vatandaşlardan aldıkları alışveriş listelerini burada tamamlayarak evlerine götürüyor. Ayrıca ekmek ihtiyaçları ise Kahramankazan Halk Ekmek’ten tedarik edilen yaşlıların tüm ihtiyaçları eksiksiz giderilerek evlerine bırakılıyor.

Kapısını çalmadığımız ihtiyaç sahibi kalmayacak

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sosyal belediyeciliğin her şeyden önce bir gönül işi olduğunu belirtirken, “Ekiplerimiz sürekli sahada, yardım eli uzatmadığımız kimse kalmıyor, nerde bir ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşuyoruz. Bazı ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımız yürümekte, alışveriş ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Ekiplerimiz bu yaşlı vatandaşlarımızın kapısına gidiyor, eksik listelerini alıyor, tamamlayıp teslim ediyor. Biz sosyal bir belediyeyiz, bu işi gönülden Allah rızası için yapıyoruz, onların bir duası bizi mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de kapısını çalmadığımız bir ihtiyaç sahibi kalmayacak” dedi.

Tarladan toplanıyor yaşlılara dağıtılıyor

İhtiyaç sahibi yaşlıların sebze ihtiyaçları, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce kendi imkânları ile sebze bahçesinde ekilerek yetiştirilip, ücretsiz olarak tedarik ediliyor. Ekipler, yetiştirdikleri bahçeden topladıkları domates, salatalık, biber, patlıcan gibi sebzeleri özenle paketleyip ihtiyaç sahibi yaşlılara götürüyor.

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14 Eki 2022 - 11:47 - Belediyeler

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