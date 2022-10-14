Ankara Haber; Pursaklar’da Uzay Haftası Serüveni...

Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okullarında Uzay Haftası nedeniyle minik öğrencilerin uzay bilimleri, astronotlar, gezegenler gibi uzay teknolojileri ile ilgili eğitici ve öğretici birçok etkinlik düzenledi. Saray Nezaket Okulu öğrencileri, etkinlik kapsamında güneş sistemi modelleri hazırlayıp, tasarladıkları uzay kostümlerini giyerken, yeni bilgiler öğrenmenin heyecanını yaşayarak, eğlence dolu dakikalar geçirdiler.
‘‘Çocuklarımız; deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dâhil olarak öğreniyor’’
Nezaket Okullarında düzenlenen çeşitli etkinliklerle öğrencilerinin keyifli dolu vakit geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Nezaket Okullarımızda çocuklarımız; deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dâhil olarak öğreniyor. Öğrencilerimiz, Uzay Haftası nedeniyle, uzay teknolojileri ve uzay sistemleri hakkında birçok etkinliklere katılarak, uzayla ilgili geniş bilgilere sahip olma fırsatı yakaladı. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için ilerleyen günlerde eğitici ve öğretici birçok etkinlik düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.