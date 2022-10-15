Dünyada Bir İlk: Epilepsi Krizini 180 Saniye Önceden Uyarıyor!

16 Ekim tarihine kadar devam edecek fuarda, birbirinden özel teknolojiye sahip ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda, Dünya'da bir ilk olarak epilepsi hastaları için gerçekleştirilen uygulama, kriz gelmeden 180 saniye önce erken uyarı alarmı veriyor.
Türk akademisyenler ve Türk bilim insanlarının iş birliği neticesinde üç yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucu geliştirilen uygulama sayesinde hastaların nöbetlerini güvenli alanlarda geçirmelerine destek sağlanıyor.
ASKERİ GÖREVLER İÇİN YERLİ MOBİL Wİ-Fİ BU FUARDA
Askeri görevler ve sivil alandaki kritik altyapılarda ihtiyaç duyulan kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla mobil Wi-Fi çözümü geliştirildi. Mobil Wi-Fi, özellikle baz istasyonlarına erişimi olmayan askeri operasyon sahaları, kırsal alandaki enerji santralleri ve doğal afet alanlarında internet alternatifi sunuyor.
YANGIN SİMÜLASYONUNDA YENİ NESİL WR DENEYİMİ
Geleceğin teknolojileri, günlük yaşamın her alanına entegre olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, çalışanlara verilecek bilgilendirmeler için VR gözlüklü yangın eğitim simülasyonu geliştirildi. Geliştirilen yazılım ile olası bir yangınla mücadelede çalışanlara eğitim ve testler gerçekleştiriliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.