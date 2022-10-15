15 Eki 2022 - 21:10- Spor G: 15 Eki 2022 - 21:11

Kapadokya’da koşu rekorları kırıldı

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da sporculara peri bacalarının ve doğal güzelliklerin çevresinde koşma imkânı sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail®’de 2022 yılının Salomon Cappadocia Medium-Trail® (63 km) ve Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) yarışlarının kadın ve erkek birincileri belli oldu.
Kapadokya’da koşu rekorları kırıldı mask
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NEVŞEHİR (İGFA) - 2022 yılında 75 ülkeden 2.224 koşucunun katıldığı Salomon Cappadocia Ultra-Trail®’de 63 km’lik parkurun kadınlar birincisi Türk koşucu Aysel Yalaç birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen sporcu, İngiliz koşucu Owen Davies oldu.

Aysel Yalaç, Salomon Cappadocia Medium-Trail® (63 km)
parkurunda 06:02:12 derecesi ile kadınlar kategorisinin rekorunu kırdı.

Mestan Turhan, erkeklerde Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) parkur rekoru kırdı

Salomon Cappadocia Ultra-Trail®’in 38 km’lik parkuru ise kadınlarda
Rus koşucu Ekaterina Troshanova, erkeklerde ise Türk koşucu Mestan Turhan birinci sırada tamamladı. Mestan Turhan, 02:44:30 derecesi ile Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) parkur rekorunu kırdı.

15 Ekim 2022 Pazar sabahı Ürgüp Meydanı’ndaki start alanından yarışa başlayan sporcular, zorlu parkurları kat ettikten sonra finişe de aynı noktada ulaştılar. Sporculara eşsiz bir parkur deneyimi sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail®’de 63 km ve 38 km parkurlarının ilk 3’leri ise şu şekilde oldu:

Salomon Cappadocia Medium-Trail® (63 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Aysel Yalaç (Türkiye) 06:02:12

2-
Nuray
Bulut Göktepe (Türkiye) 06:03:33

3-
Lindi
Georgiou
(Güney Afrika) 06:52:43

Salomon Cappadocia Medium-Trail® (63 km) Erkekler İlk 3

1-
Owen
Davies
(İngiltere) 05:21:59

2-
Ryan
Farrugia
(Malta) 05:45:34

3-
Amir
Ahmadbeigi
(İran) 05:45:41

Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) Kadınlar İlk 3

1- Ekaterina
Troshanova (Rusya) 03:22:02

2- Marija
Pipiraite Grumbine
(Litvanya) 03:49:29

3-
Aidana
Tulkibek

(Kazakistan)
03:50:25


Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) Erkekler İlk 3

1. Mestan
Turhan (Türkiye) 02:44:30

2.
İrem Can
Ayaz (Türkiye) 02:49:23

3.
Léo
CabroL
(Fransa) 02:58:12

Ödül Töreni, Ürgüp Meydanı’ndaki Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda sekizinci kez gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, 16 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek Ödül Töreni ile birlikte sona erecek.

15 Eki 2022 - 21:10 - Spor

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