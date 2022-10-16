16 Eki 2022 - 12:24- Belediyeler G: 16 Eki 2022 - 12:25

Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı...

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Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan seralarda yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçeklerin de üretimine başladı.
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı... mask
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Kendi seralarında kendi işçisi ile ürettiği 250 bin çiçeği parklarında ve yeşil alanlarında kullanacak olan Çankaya Belediyesi, kışlık çiçeklerin bir kısmını da yine Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Bitki Satış noktasında uygun fiyata vatandaşlara satışını gerçekleştirecek.

Çansera seralarında gerçekleştirilen üretimlerde şakayık, süs lahanası, sıklamen ve menekşeden oluşan kışlık çiçeklerin üretimleri hız kesmeden devam ediyor. İç mekan bitkileri çelikleme işleminin ardından kışlık çiçek üretimine başlayan Çankaya Belediyesi, 250 bin çiçek üretimi ile bu sene de ilçenin kışlık çiçek ihtiyacını karşılayacak.
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16 Eki 2022 - 12:24 - Belediyeler

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