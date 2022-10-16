Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı...

Kendi seralarında kendi işçisi ile ürettiği 250 bin çiçeği parklarında ve yeşil alanlarında kullanacak olan Çankaya Belediyesi, kışlık çiçeklerin bir kısmını da yine Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Bitki Satış noktasında uygun fiyata vatandaşlara satışını gerçekleştirecek.
Çansera seralarında gerçekleştirilen üretimlerde şakayık, süs lahanası, sıklamen ve menekşeden oluşan kışlık çiçeklerin üretimleri hız kesmeden devam ediyor. İç mekan bitkileri çelikleme işleminin ardından kışlık çiçek üretimine başlayan Çankaya Belediyesi, 250 bin çiçek üretimi ile bu sene de ilçenin kışlık çiçek ihtiyacını karşılayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.