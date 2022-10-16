Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi...

Pursaklar Belediyesi, Başkent Kültür Yolu Festivalinde ilçenin yöresel lezzetleri, Endemik Vadi'de sergilediği Ankara'ya özgü endemik bitki, endemik hayvan ve aromatik bitkilerin tanıtımı ve atölye çalışmalarını stand alanında sergilerken Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı kazası nedeniyle halk oyunları, seymen gösterileri vb. birçok etkinliği ise iptal etti.

Standların Ankara halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Başkent’e ve Pursaklar'a özgü kültürel değerleri, yöresel lezzetleri Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi'nde sergilediklerini söyledi.

"İlçemizin tanıtımı açısından çok etkili bir festival oldu"

Başkent Kültür Yolu Festivalinde Pursaklar’ın stantlarına vatandaşların yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Başkent Kültür Yolu Festivalinde, Pursaklar Belediyesi stantlarımıza Ankaralıların yoğun ilgisi bizleri ziyadesi ile mutlu etti. İlçemizin tanıtımı açısından çok güzel bir festival oldu. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki kaza nedeni ile de birçok etkinliğimizi iptal ettik. Kaza sonucu hayatlarını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle bir kaza göstermesin inşallah" dedi.