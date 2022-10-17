A Milli Hentbolcular K. Makedonya'ya takıldı!

Van Edremit Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip K. Makedonya'nın 17-8'lik skor üstünlüğü ile tamamlandı.
A Milli Erkek Hentbol Takımımız'ın mücadele ettiği 1. Grup'ta oynanan günün diğer maçında Portekiz, Lüksemburg'u 32-21 mağlup etti.
Milli Takımımız Avrupa Elemeleri grubundaki üçüncü maçını deplasmanda 8 Mart 2023 tarihinde Lüksemburg ile oynayacak. 11 Mart tarihinde ise Lüksemburg'u ağırlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.