17 Eki 2022 - 07:26- Magazin G: 17 Eki 2022 - 07:27

Semiramis Pekkan'dan dans hiti! Semiramis Pekkan Kaç Yaşında, Şimdi Ne Yapıyor?

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Şarkıya kısa sürede TikTok platformunda yüzlerce kullanıcı videolar çekti.
Semiramis Pekkan'dan dans hiti! Semiramis Pekkan Kaç Yaşında, Şimdi Ne Yapıyor? mask
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İSTANBUL (İGFA) - 53 yıl aranın ardından müziğe geri dönen usta sanatçı Semiramis Pekkan'ın Türk pop tarihinin kült şarkılarından birisi haline gelen "Bana Yalan Söylediler" şarkısına İlkan Günüç aranjörlüğünde Deep House versiyonu tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkıya kısa sürede TikTok platformunda yüzlerce kullanıcı videolar çekti.
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17 Eki 2022 - 07:26 - Magazin

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