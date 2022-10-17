Semiramis Pekkan'dan dans hiti! Semiramis Pekkan Kaç Yaşında, Şimdi Ne Yapıyor?

İSTANBUL (İGFA) - 53 yıl aranın ardından müziğe geri dönen usta sanatçı Semiramis Pekkan'ın Türk pop tarihinin kült şarkılarından birisi haline gelen "Bana Yalan Söylediler" şarkısına İlkan Günüç aranjörlüğünde Deep House versiyonu tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Şarkıya kısa sürede TikTok platformunda yüzlerce kullanıcı videolar çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.