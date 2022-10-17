17 Eki 2022 - 16:12- Magazin G: 17 Eki 2022 - 16:13

Mazhar Alanson'dan 'Senfonik' Albüm...

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Mazhar Alanson’un en bilinen eserlerini bir araya toplayan 18 şarkılık “Mazhar Alanson Senfoni” albümü cd olarak yayınlanıyor.

Mazhar Alanson'dan 'Senfonik' Albüm... mask
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Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak albümün plak versiyonu raflarda yerini aldı. Mazhar Alanson’un 3 Mart 2019’da Şef Turhan Yükseler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği “Mazhar Senfoni” konseri bu özel albümleriyle sevenleriyle buluştu.

Bu özel kaydı plak formatında dinlemek isteyenler için özel bir baskı yapıldı.

Tamamı kendi söz ve bestelerinden oluşan 5o yılı aşkın kariyerinin en önemli hitlerinin bir arada bulunduğu “Mazhar Alanson Senfoni” için sahnede yer alan 40 kişilik orkestra bu büyük sesin bestelerine hayat veriyor. Mazhar Alanson Senfoni, hem sevenleri için paha biçilmez bir albüme, hem de kariyerinde yeni bir dönemi işaret ediyor.

Albümde Yandım, Ah Bu Ben, Sarı Laleler, Buselik Makamına, Benim Hala Umudum Var, Bodrum, Yapma, Hamak, Mecburen, Psikopat, Aşkın Kenarından, Güllerin İçinden&Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Göz Yaşlarımı Bitti Mi Sandın&Tam Ortasındayım, Sanatçının Öyküsü, Ne Bileyim Ben, Yaşın 19 ve Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz? şarkılarını bir araya getiriyor. Alanson’un yıllara meydan okuyan zamansız şarkıları senfonik olarak dinleyicileriyle plak formunda da bir araya geliyor.
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17 Eki 2022 - 16:12 - Magazin

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