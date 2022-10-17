Ankara Haber; Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbolcular Avrupa'da Üçüncü Turda...

EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turunda mücadele eden temsilcimiz Ankara Yenimahalle Belediyesi, ilk maçta mağlup olduğu İtalya'nın JomiSalerno takımını rövanş maçında 24-22 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.
Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını JomiSalerno takımı 13-11 önde kapadı. Yine aynı salonda 15 Ekim Cumartesi günü oynanan ilk maçı ev sahibi takım 34-33 kazanmıştı. EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü tur kura çekimi 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.