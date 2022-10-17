17 Eki 2022 - 10:48- Spor G: 17 Eki 2022 - 10:49

Ankara Haber; Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbolcular Avrupa'da Üçüncü Turda...

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Ankara Yenimahalle Belediyesi, Jomi Salerno'ya mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.
Ankara Haber; Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbolcular Avrupa'da Üçüncü Turda... mask
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EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turunda mücadele eden temsilcimiz Ankara Yenimahalle Belediyesi, ilk maçta mağlup olduğu İtalya'nın JomiSalerno takımını rövanş maçında 24-22 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını JomiSalerno takımı 13-11 önde kapadı. Yine aynı salonda 15 Ekim Cumartesi günü oynanan ilk maçı ev sahibi takım 34-33 kazanmıştı. EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü tur kura çekimi 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
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17 Eki 2022 - 10:48 - Spor

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