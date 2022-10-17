Ankara Haber; Mamak Belediyesi Bartın’da...

Sosyal belediyecilik anlayışıyla pek çok proje ve çalışmaya imza atan Mamak Belediyesi, zor günde Bartınlı kardeşlerini yalnız bırakmadı. Çay-çorba ikram araçları Bartın’da maden ocağının olduğu bölgede çalışanlar için seferber oldu. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, çalışanlar Mamak Belediyesi’nin çay çorba ikramıyla ısındı.
“Çay-çorba ikramımızla Bartın’da işçilerimizin yanındayız”
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bartın’da meydana gelen ve bizi derin üzüntüye sevk eden maden kazası olayında hayatını kaybeden emektar maden işçilerimize Allah’ta rahmet, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Bizler sosyal belediyecilik anlayışımızla sadece kendi ilçemizdeki vatandaşlarımız için değil zor günde Bartınlı kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu göstermek istedik. Çay çorba ikramımızla, Bartın’da çalışmalara katılan kıymetli işçi kardeşlerimizin yanındayız” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.