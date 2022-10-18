"Kirvem MHP” sünnet şöleni Kayseri Develi'de yapıldı

Katılımcılar arasında; MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve il yöneticileri, Önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, MHP Kaçep il Başkanı Serap Şule Kalın, MHP Yahyalı ilçe Başkanı Nebi Akkuş, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, AK Parti Develi Kadın Kolları teşkilatı, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileri ve Develili vatandaşlar hazır bulundu.
Düzenlenen etkinlikte; 17’si engelli, 20’si Develi’nin kırsal mahallerinden olmak üzere toplamda 66 çocuğun sünnet merasimleri yapıldı. Davetliler ve aileler ile birlikte yaklaşık 850 kişinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik adeta şölen havasında gerçekleşti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.