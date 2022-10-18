18 Eki 2022 - 11:14- Siyaset G: 18 Eki 2022 - 11:15

"Kirvem MHP” sünnet şöleni Kayseri Develi'de yapıldı

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 MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Develi İlçe Teşkilatının; “KİRVEM MHP” sloganı ile düzenlemiş olduğu toplu sünnet şölenine katılım sağladı.
"Kirvem MHP” sünnet şöleni Kayseri Develi'de yapıldı mask
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Katılımcılar arasında; MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve il yöneticileri, Önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, MHP Kaçep il Başkanı Serap Şule Kalın, MHP Yahyalı ilçe Başkanı Nebi Akkuş, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, AK Parti Develi Kadın Kolları teşkilatı, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileri ve Develili vatandaşlar hazır bulundu.

Düzenlenen etkinlikte; 17’si engelli, 20’si Develi’nin kırsal mahallerinden olmak üzere toplamda 66 çocuğun sünnet merasimleri yapıldı. Davetliler ve aileler ile birlikte yaklaşık 850 kişinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik adeta şölen havasında gerçekleşti.

18 Eki 2022 - 11:14 - Siyaset

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