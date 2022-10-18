18 Eki 2022 - 16:23- Belediyeler

Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı Oryantiring Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Oryantiring GSK ve Pusat Spor Kulübü iş birliğiyle Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda oryantiring etkinliği düzenleyecek.
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı Oryantiring Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak... mask
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 “7’den 77’ye Sen de Oryantiringe” sloganıyla düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenler 24 Ekim 2022 tarihine kadar“http://forms.ankara.bel.tr/oryantiring-basvuru” adresinden başvuruda bulunabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çankaya Oryantiring GSK ve Pusat Spor Kulübü iş birliğiyle 30 Ekim 2022 tarihinde Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda oryantiring etkinliği düzenleyecek. 

BAŞVURULAR BAŞLADI

“7’den 77’ye Sen de Oryantiringe” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenler; 24 Ekim 2022 tarihine kadar “http://forms.ankara.bel.tr/oryantiring-basvuru” internet sayfasından başvuruda bulunabilecek. Ayrıca, 0312 507 24 29 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekler.

 

 

 

 

 

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18 Eki 2022 - 16:23 - Belediyeler

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