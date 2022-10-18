18 Eki 2022 - 16:23- Yaşam

Eğer Gözleriniz Yanıyorsa Dikkat! Bilgisayarda Çok Çalışmak Gözleri Kurutuyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Özellikle ofis çalışanlarının yoğunlukla maruz kaldığı uzun süreli bilgisayar kullanımının göz kuruluğuna sebep olduğunu belirten Op. Dr. Tuncay Sezgin, göz önündeki tehlikeye dikkat çekti.
Eğer Gözleriniz Yanıyorsa Dikkat! Bilgisayarda Çok Çalışmak Gözleri Kurutuyor... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BURSA (İGFA) - Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, genellikle ofis çalışanları ve bilgisayar başında uzun zaman geçiren kişilerin sıklıkla yakalandığı göz kuruluğu hastalığı hakkında uyardı.

Göz kuruluğunun gözün önünü koruyan, onu ıslak tutan tabakanın eksik ya da düzensiz olması hali olduğunu belirten Sezgin, “Bu tabaka gözün hem çeşitli dış etkenlerden (toz, rüzgar gibi), hem de bazı mikroorganizmalardan korunmasını sağlayan bir tabakadır. Bu tabakadaki sorunlar nedeniyle gözde kuruluk semptomları ortaya çıkar” dedi.

GÖZLERİNİZ YANIYORSA DİKKAT!

Göz kuruluğunun bir çok sebebi olmakla birlikte son yıllarda buna en çok sebep olan faktörün yoğun bilgisayar kullanımı olduğunu hatırlatan Sezgin, “Gözlerde batma, yanma ve yabancı cisim olma hissi varsa bunlar göz kuruluğu belirtileridir. Bunlara ek olarak göz ağrısı, kaşınma ve gözlerin kızarması gibi şikayetler de olabilir. Hastalar kuru gözlere sahipse daha önce yaptıkları aktivitelerde zorlanabilirler. Örneğin bilgisayar başında eskisi kadar rahat olamadıklarını ya da gözlerinin çabuk yorulduğunu ifade ederler” diye konuştu.

Göz kuruluğunda en sık uygulanan tedaviler suni gözyaşı damlaları ve jelleri olduğunu dile getiren Sezgin, hastanın hekim tarafından değerlendirilmesi sonucu hastaya en uygun bulunan suni gözyaşı preparatının verildiğini açıkladı.

İlaç kullanımının yanısıra hastanın yaşam koşullarında önemli faktörlere dikkat emesi gerektiğini söyleyen Sezgin, “Nemsiz ortamda sık bulunan bir hasta bulunduğu ortamı daha nemli hale getirerek kuru göz şikayetini azaltabilir. Kontakt lens kullanımına çok dikkat etmeyen bir hasta, geceleri lenslerle uyuyan bir hasta ya da kullanım süresini aşan bir hasta bunlara dikkat ederek kuru göz şikayetlerini azaltabilir” dedi.

# Göz kuruluğu neyin belirtisi?, Göz kuruluğu için ne yapmak lazım?, Gözyaşı kuruluğuna ne iyi gelir?, Göz kuruluğu tedavi edilmezse ne olur?, Kuru göz testi nasıl yapılır?, Göz kuruluğu geçici mi?
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Pancar Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Şimdi Pancar Zamanı! İşte Uzmanından Tüketim Tarifi... mask
Kırmızı Pancar Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Şimdi Pancar Zamanı! İşte Uzmanından Tüketim Tarifi...
Taze İncirle Gelen 6 Fayda! Tam Bir Şifa Kaynağı... mask
Taze İncirle Gelen 6 Fayda! Tam Bir Şifa Kaynağı...
Anestezide Yan Etkilere ve Komplikasyonlara Dikkat! mask
Anestezide Yan Etkilere ve Komplikasyonlara Dikkat!
"Kuvvetli Grip Salgınları Bekleniyor. Astımlı Çocuklara Mutlaka Aşı Yaptırın” Prof. Dr. Demet Can’dan Uyarı! mask
"Kuvvetli Grip Salgınları Bekleniyor. Astımlı Çocuklara Mutlaka Aşı Yaptırın” Prof. Dr. Demet Can’dan Uyarı!
Çocuklar Hangi Diş Macununu Kullanmalı? Nelere Dikkat Edilmeli? mask
Çocuklar Hangi Diş Macununu Kullanmalı? Nelere Dikkat Edilmeli?
Dikkat! Çocuklarda Bu Hastalıklar Arttı! Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Karşı 10 Etkili Yöntem! mask
Dikkat! Çocuklarda Bu Hastalıklar Arttı! Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Karşı 10 Etkili Yöntem!
Dikkat Hatalı Yaklaşım Olumsuz Davranışları Tetikliyor! DEHB’de Çocuğa Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı? mask
Dikkat Hatalı Yaklaşım Olumsuz Davranışları Tetikliyor! DEHB’de Çocuğa Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?
Kasık Fıtığına Dikkat! Aniden Yapılan Zorlayıcı Hareketlere Dikkat Edilmeli! mask
Kasık Fıtığına Dikkat! Aniden Yapılan Zorlayıcı Hareketlere Dikkat Edilmeli!
Dikkat! Bu Hurafeler Tanı ve Tedaviyi Geciktiriyor! Meme Kanserinde Doğru Sanılan 10 Yanlış! mask
Dikkat! Bu Hurafeler Tanı ve Tedaviyi Geciktiriyor! Meme Kanserinde Doğru Sanılan 10 Yanlış!
Ekim Ayı Sebze ve Meyveleri Nelerdir? Neden Mevsiminde Meyve ve Sebze Tüketmeliyiz? İşte Detaylar... mask
Ekim Ayı Sebze ve Meyveleri Nelerdir? Neden Mevsiminde Meyve ve Sebze Tüketmeliyiz? İşte Detaylar...

18 Eki 2022 - 16:23 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İnsanlar Acıktığında Neden Sinirli Olur? mask
İnsanlar Acıktığında Neden Sinirli Olur?
Eğer Gözleriniz Yanıyorsa Dikkat! Bilgisayarda Çok Çalışmak Gözleri Kurutuyor... mask
Eğer Gözleriniz Yanıyorsa Dikkat! Bilgisayarda Çok Çalışmak Gözleri Kurutuyor...
Kırmızı Pancar Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Şimdi Pancar Zamanı! İşte Uzmanından Tüketim Tarifi... mask
Kırmızı Pancar Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Şimdi Pancar Zamanı! İşte Uzmanından Tüketim Tarifi...
Taze İncirle Gelen 6 Fayda! Tam Bir Şifa Kaynağı... mask
Taze İncirle Gelen 6 Fayda! Tam Bir Şifa Kaynağı...
Demet Evgar patates hasadında! mask
Demet Evgar patates hasadında!
Darmaduman Dizisi Ne Zaman Başlıyor, Belli Oldu! Darmaduman Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Darmaduman Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Darmaduman Dizisi Ne Zaman Başlıyor, Belli Oldu! Darmaduman Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Darmaduman Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL