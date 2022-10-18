18 Eki 2022 - 16:24- Magazin

Lerzan Mutlu'dan 'Kusura Bakma'

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Ünlü sanatçı Lerzan Mutlu, telefonuna gelen cevapsız çağrıları şarkı yaptı... 

Lerzan Mutlu'dan 'Kusura Bakma' mask
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Lerzan Mutlu, sözü ve müziği kendisine düzenlemesi Caner Tepecik’e ait olan “Kusura Bakma” şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor. “Kibrit”, “Bizde Böyle” “Oyuncu” gibi şarkılarını kendisi yazan ve besteleyen Mutlu, yeni şarkısıyla ilgili şunları söyledi: “Terk ettiğim biri, beni deli gibi ararken telefonu açmayıp bu şarkıyı yazdım. ” dedi. 

Fırat Odabaşı objektifine poz veren Lerzan Mutlu, çekimde giydiği elbiseleri kendi tasarladı.
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18 Eki 2022 - 16:24 - Magazin

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