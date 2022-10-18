Lerzan Mutlu'dan 'Kusura Bakma'

Lerzan Mutlu, sözü ve müziği kendisine düzenlemesi Caner Tepecik’e ait olan “Kusura Bakma” şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor. “Kibrit”, “Bizde Böyle” “Oyuncu” gibi şarkılarını kendisi yazan ve besteleyen Mutlu, yeni şarkısıyla ilgili şunları söyledi: “Terk ettiğim biri, beni deli gibi ararken telefonu açmayıp bu şarkıyı yazdım. ” dedi.
Fırat Odabaşı objektifine poz veren Lerzan Mutlu, çekimde giydiği elbiseleri kendi tasarladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.