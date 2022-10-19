Hentbolde 'Avrupa Kadınlar'ın rakipleri belli oldu

İSTANBUL (İGFA) - EHF Avrupa Kadınlar Hentbol Kupası 3. Tur kura çekimi Viyana'daki EHF merkezinde yapıldı. Çekilen kura sonucu turnuvaya üçüncü turdan katılan temsilcimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi, Portekiz'in ADA de Sao Pedro do Sul takımıyla eşleşti. İlk maça İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.
EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Yunanistan'ın A.E.S.H. Pylea takımını eleyen temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediyesi ise üçüncü turda
Ukrayna'nın HC GalychankaLviv takımıyla karşılaşacak ve ilk maçını deplasmanda oynayacak.
İkinci turda İtalya'nın JomiSalerno takımını eleyen temsilcimiz Ankara Yenimahalle Belediyesi de üçüncü turda Çek Cumhuriyeti'nden HazenaKynzvart takımıyla eşleşti. Yenimahalle Belediyesi ilk maçı kendi evinde oynayacak.
32 takımın mücadele edeceği EHF Avrupa Kadınlar Kupası 3. Tur maçları 3/4 ve 10/11 Aralık tarihlerinde yapılacak.