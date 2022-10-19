19 Eki 2022 - 16:21- Belediyeler G: 19 Eki 2022 - 16:22

Ankara Haber; Kanser Yakınımızda Farkında Mısınız?

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Kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımı konusunda yaptığı çalışmalarla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadın sağlığını da ihmal etmiyor.

Ankara Haber; Kanser Yakınımızda Farkında Mısınız? mask
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Çankaya’da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri 21 Ekim'de başlıyor. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımı konusunda yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin ilk “Mor Bayrak” sahibi yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadın sağlığı farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Çankaya’da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri 21 Ekim'de Prof. Dr. Semih Görgülü, Doç. Dr. Nüket Bilgen ve Dr. Işıl Tunçbilek'in katılacağı söyleşi ile başlıyor. Çankaya Belediyesi Hizmet Binası'nda yer alan Mali Hizmet Salonu'nda gerçekleştirecek etkinlikte, meme kanseri farkındalık, teşhis ve tedavisine yönelik güncel çalışmalar aktarılacak. Söyleşi sonrasında Doç. Dr. Bilgen'in “Meme Kanseri Bencildir” kitabının dağıtımı ve imza günü de düzenlenecek.

NOCHE FLAMENCA KONSERİ

Çankaya'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri, 22 Ekim'de konser ve dans gösterisiyle İsmet İnönü Parkı'na taşınacak. İspanyolca söylediği şarkılar ve danslarıyla ünlenen Noche Flamenca grubunun konseriyle farkındalık ayı etkinlikleri sona erecek. 

ETKİNLİK PROGRAMI

Çankaya Belediyesi'nin "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" için hazırladığı program şöyle: 

21 Ekim 2022 Cuma

Yer: Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu

Saat:15.30 

Söyleşi

Prof. Dr. Semih GÖRGÜLÜ, 

Doç. DR. Nüket BİLGEN, 

Dr. Işıl TUNÇBİLEK 

22 Ekim 2022 Cumartesi

Yer: İsmet İnönü Parkı

Saat: 15.00

Konser Noche Flamenca

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