19 Eki 2022 - 16:21- Belediyeler G: 19 Eki 2022 - 16:22

Ankara Haber; Çankaya'dan 4 Yeni Kadın Danışma Merkezi...

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Çankaya Belediyesi, kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki hakları konusunda destek verdiği Kadın Dayanışma Merkezlerinin (KDM) sayısını arttırıyor. Dört yeni merkez 2 Kasım'dan itibaren Bademlidere, Birlik, Cebeci ve Sokullu Çankaya Evlerinde hizmet vermeye başlayacak.
Ankara Haber; Çankaya'dan 4 Yeni Kadın Danışma Merkezi... mask
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Çankaya Belediyesi, kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayan proje ve hizmetleriyle Türkiye'de öncü ve ilklerin belediyesi olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ilk "Mor Bayrak" sahibi yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki hakları konusunda destek verdiği Kadın Dayanışma Merkezlerinin (KDM) sayısını arttırıyor. Dört yeni merkez 2 Kasım'dan itibaren Bademlidere, Birlik, Cebeci ve Sokullu Çankaya Evlerinde hizmet vermeye başlayacak.

DÖRT FARKLI BÖLGEDE HİZMET VERECEK

Çankaya Belediyesinin Kızılay'da bulunan merkez binasında hizmet veren Kadın Danışma Merkezi, şimdi de Çankaya’da yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlenmesi adına danışmanlık hizmetini dört ayrı mahalleye taşıyor. Yeni merkezler, 2 Kasım'dan itibaren her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri 09.00-16.00 saatleri arasında Bademlidere, Birlik, Cebeci ve Sokullu Çankaya Evlerinde ücretsiz olarak yüz yüze danışmanlık hizmeti verecek. Çankaya Evlerindeki yeni KDM'lerde, 5 sosyolog, 2 sosyal hizmet uzmanı, 1 toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı danışmanlık hizmeti verecek.

ÖNCÜ BELEDİYE

Çankaya Belediyesi'nin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şart’ını imzalayan öncü yerel yönetimlerden biri olduğuna dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "2019-2023 Yerel Eşitlik Eylem Planımız ile belgede yer alan ilkelerin hayata geçirilmesi ve belediye hizmetlerine toplumsal cinsiyet eşitliğinin yansıtılmasına özen gösteriyoruz.  Çankaya, kadına yönelik istihdam projeleri, danışma merkezleri ve sığınma evleriyle Türkiye'deki öncü rolünü sürdürmeye devam ediyor" dedi.

Dört yeni danışma merkezi ile önemli bir çalışmaya imza attıklarını vurgulayan Başkan Taşdelen, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunarak Mor Bayrak’ı dalgalandırmaya hak kazanan ilk belediyeyiz. Kadının yaşama hakkına ve sosyal haklarına saygı duyuyor, hizmetlerimizi kadına öncelik vererek üretmeyi önemsiyoruz" diye konuştu. 

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19 Eki 2022 - 16:21 - Belediyeler

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