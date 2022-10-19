19 Eki 2022 - 12:33- Belediyeler G: 19 Eki 2022 - 12:34

Ankara Haber; Pursaklar’a Kedi Silüetli Park...

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Kent estetiğine ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren Pursaklar Belediyesi, Kedi Sülieti ile dikkat çeken Kedi Parkı vatandaşların kullanımına sundu.
Ankara Haber; Pursaklar’a Kedi Silüetli Park... mask
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İlçedeki yaşam kalitesinin her geçen gün daha iyi bir noktaya ulaşması için projelerini bir bir hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Kavacık yolu üzerindeki yapım çalışmalarını tamamladığı Kedi Sülietli Parkı hizmete açtı. Dinlenme alanları, yürüyüş yolu, oyun grupları, spor alanları ve yeşille çepeçevre kuşatılan alanları ile küçük büyük fark etmeksizin her yaştaki vatandaşa hitap eden Kedi Parkı, ilçe sakinlerinin yeni uğrak noktalarının başında gelecek.

 ‘‘Her karışı bizim için ayrı bir değer taşıyan Pursaklar’ımızın bütün yaşam alanlarının daha estetik olması için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz’’

Pursaklar’ın her noktasının daha yeşil, daha ferah ve daha güzel bir görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yeşile önem veriyor ve yeşil alan miktarını artırma gayretimizi sürdürüyoruz. Bir yandan ilçemizin çehresini değiştiriyor, diğer yandan da ihtiyaç ve özlem duyulan hizmetleri hemşerilerimizle buluşturuyoruz.

Her karışı bizim için ayrı bir değer taşıyan Pursaklar’ımızın bütün yaşam alanlarının daha düzenli, daha estetik ve daha güzel olması için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. Yapımını tamamladığımız parklarımızda, gündüz ve gece görüntüsüyle görsel bir şölen sunuyoruz. Ailelerimiz keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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19 Eki 2022 - 12:33 - Belediyeler

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