19 Eki 2022 - 12:36- Belediyeler G: 19 Eki 2022 - 12:37

Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, çocukların sağlıklı koşullarda eğitim alabilmeleri için Karşıyaka İlköğretim Okulunda büyük çaplı bakım onarım çalışmaları başlattı.
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Soru Bankası ve Kitaplar Devletten Kırtasiyeler belediyeden kampanyası kapsamında ilçedeki tüm öğrencilere kırtasiye seti dağıtan Pursaklar Belediyesi, eğitime verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek zamanla yıpranan ve sağlık koşulları yönünden risk taşıyan Karşıyaka İlköğretim Okulunda yenileme çalışmaları başlattı.

Eğitime destek vermek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar dâhilinde iç dış boya badana, çatı tamiri, tuvalet ve lavabolar başta olmak üzere çevre düzenlemesi çalışmaları en ince ayrıntısına kadar titizlikle sürdürülüyor. 

‘‘Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların daha kaliteli ortamlarda eğitim alabilmeleri bizim için oldukça önemli’’

Öğrencilerin daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Karşıyaka İlköğretim Okulumuzun boya badana ihtiyaçları başta olmak üzere kapsamlı yenileme çalışmaları yürütüyoruz. Geleceğimizin en kıymetli hazineleri olan çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların daha kaliteli ortamlarda eğitim alabilmeleri bizim için oldukça önemli. Bir an önce çalışmalarımızı tamamlayarak eğitim yuvasının yeniden hizmete açılmasını hedefliyoruz" dedi.
# Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar’a Kedi Silüetli Park... mask
Ankara Haber; Pursaklar’a Kedi Silüetli Park...
Ankara Haber; Çankaya'dan 4 Yeni Kadın Danışma Merkezi... mask
Ankara Haber; Çankaya'dan 4 Yeni Kadın Danışma Merkezi...
Ankara Haber; Kanser Yakınımızda Farkında Mısınız? mask
Ankara Haber; Kanser Yakınımızda Farkında Mısınız?
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Grup Liderliğine Yükseldi... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Grup Liderliğine Yükseldi...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Filosuna 25 Çevre Dostu Araç Kazandırdı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Filosuna 25 Çevre Dostu Araç Kazandırdı...
Ankara Haber; Endemik Vadi Kış Aylarında Şifa Dağıtıyor... mask
Ankara Haber; Endemik Vadi Kış Aylarında Şifa Dağıtıyor...
Ankara Haber; Sultan Bayezıt ve Emir Timur 620 Yıl Sonra Sempozyumda Tartışılıyor... mask
Ankara Haber; Sultan Bayezıt ve Emir Timur 620 Yıl Sonra Sempozyumda Tartışılıyor...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Ücretsiz İngilizce Dersleri Başladı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Ücretsiz İngilizce Dersleri Başladı...
Ankara Haber; Mamak’ta Uzay Bilimleri Sempozyumu’na Büyük İlgi... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Uzay Bilimleri Sempozyumu’na Büyük İlgi...
Ankara Haber; Yeni Rota İstanbul... mask
Ankara Haber; Yeni Rota İstanbul...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar’a Kedi Silüetli Park... mask
Ankara Haber; Pursaklar’a Kedi Silüetli Park...
Başkent'te Aşk Eri Hazret-i Mevlânâ’yı Anlamak Projesi! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor... mask
Başkent'te Aşk Eri Hazret-i Mevlânâ’yı Anlamak Projesi! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor...
Ankara Haber; Çankaya'dan 4 Yeni Kadın Danışma Merkezi... mask
Ankara Haber; Çankaya'dan 4 Yeni Kadın Danışma Merkezi...
Ankara Haber; Kanser Yakınımızda Farkında Mısınız? mask
Ankara Haber; Kanser Yakınımızda Farkında Mısınız?
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Grup Liderliğine Yükseldi... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Grup Liderliğine Yükseldi...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Filosuna 25 Çevre Dostu Araç Kazandırdı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Filosuna 25 Çevre Dostu Araç Kazandırdı...
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı Oryantiring Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak... mask
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı Oryantiring Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak...
Liraz Sıra Dışı Ezgileriyle Ankaralıları Büyüledi! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor... mask
Liraz Sıra Dışı Ezgileriyle Ankaralıları Büyüledi! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor...
Ankara Haber; Endemik Vadi Kış Aylarında Şifa Dağıtıyor... mask
Ankara Haber; Endemik Vadi Kış Aylarında Şifa Dağıtıyor...

19 Eki 2022 - 12:36 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL