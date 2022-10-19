Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Ayna Parkede!

Meme kanserinin erken evrede fark edilmesinin önemine dikkat çeken Pembe Ayna, Darüşşafaka Basketbol Kulübü oyuncularıyla “parke”de buluşuyor. Darüşşafakalı basketbolcular, ‘Kendi kendine meme muayenesi için her ay, ayna karşısında 5 dakika yeterli’ diyerek, projeye destek veriyor.

Genellikle sadece kadınlarda ortaya çıktığı düşünülen meme kanseri erkeklerde de yüzde 1 oranında görülüyor ve daha agresif seyirli olabiliyor. Meme kanseri konusunda erkeklerin de çok dikkatli olması ve düzenli kontrollerini yapması önem taşıyor. Pembe Ayna aslında ayna karşısında geçirilecek 5 dakikanın hayat kurtardığını sembolize ediyor.

Pembe Ayna, bu akşam Darüşşafaka Basketbol-Bakken Beras FIBA Şampiyonlar Ligi maçı fuayesinde meme kanseri farkındalığına dikkat çekmeye devam edecek.