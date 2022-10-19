19 Eki 2022 - 12:39- Yaşam G: 19 Eki 2022 - 13:28

Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Ayna Parkede!

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Memorial Sağlık Grubu’nun, 01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hayata geçirdiği “Pembe Ayna” projesi, bu yıl da toplumsal bilinçlendirme misyonu ile etkinliklerine devam ediyor. 
Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Ayna Parkede! mask
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Meme kanserinin erken evrede fark edilmesinin önemine dikkat çeken Pembe Ayna, Darüşşafaka Basketbol Kulübü oyuncularıyla “parke”de buluşuyor. Darüşşafakalı basketbolcular, ‘Kendi kendine meme muayenesi için her ay, ayna karşısında 5 dakika yeterli’ diyerek, projeye destek veriyor.  

Genellikle sadece kadınlarda ortaya çıktığı düşünülen meme kanseri erkeklerde de yüzde 1 oranında görülüyor ve daha agresif seyirli olabiliyor. Meme kanseri konusunda erkeklerin de çok dikkatli olması ve düzenli kontrollerini yapması önem taşıyor. Pembe Ayna aslında ayna karşısında geçirilecek 5 dakikanın hayat kurtardığını sembolize ediyor.  

Pembe Ayna, bu akşam Darüşşafaka Basketbol-Bakken Beras FIBA Şampiyonlar Ligi maçı fuayesinde meme kanseri farkındalığına dikkat çekmeye devam edecek. 
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19 Eki 2022 - 12:39 - Yaşam

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