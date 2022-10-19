19 Eki 2022 - 16:23- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Engelli Bireyleri Mersin Kampına Götürdü...

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Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi bünyesindeki 31 engelli birey ve 30 refakatçi vatandaş Mersin Silifke Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı’na götürdü.
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Engelli Bireyleri Mersin Kampına Götürdü... mask
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Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracığıyla düzenlenen gezide engelliler 4 gün boyunca spordan sanata birçok sosyal ve kültürel etkinliğe katıldı. Mersin’in tarihi ve turistlik yerlerinden Cennet Cehennem, Eshab-ı Kehf mağarası gibi belli başlı yerleri de gezen özel bireyler Mersin’in meşhur tantunisini de tatmadan Ankara’ya dönemdiler. Engelliler gezi boyunca sık sık soluğu kumsalda alarak genç liderlerle birlikte denizin keyfini de çıkardılar.

Farklı engel gruplarından bireylerin sosyal hayata katılımı için sosyal ve kültürel aktivite çeşitliliğini artırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha keyifli bir hayat sunmak için Belediyemiz tarafından yapılan hizmetler 1994’te başlamıştır.

Bu tarihten itibaren büyük emeklerle hizmetlerimizi geliştirerek ‘Engelsiz Keçiören’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bizim için bir engellimizin gönlü tüm dünyadan daha zengindir. Onları sosyal hayata ne kadar fazla dâhil edebilirsek biz de o kadar mutlu oluyoruz. Hepsi başımızın tacı. Onlara gönülden destek veren engelli ailelerimiz de başımızın tacı.” dedi.​
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19 Eki 2022 - 16:23 - Belediyeler

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