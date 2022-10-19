Ankara Haber; Mamak Trafik Parkurunda Eğitim Zamanı...

Trafik Eğitim Parkuru’na gelen minikler, teorik bilgilendirmenin ardından özel tasarım araçlarla trafiğe çıktı, minyatür kentte trafik sürecini yaşadı. Minikler, hastane, okul, alışveriş merkezi gibi küçük yapıların bulunduğu mini şehir görünümündeki parkta trafik akışını kavşaklarla, trafik ışıklarıyla, yay geçitleriyle adım adım yaşayarak öğrendi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan minikler, sertifikalarını Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci’den aldı. Mini şehirde trafiğe çıkan ve başarıyla parkuru tamamlayan öğrencilerin sevinci ve heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

“Çocuklarımızı Mamak’ta güzel bir geleceğe hazırlıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızı Mamak’ta güzel bir geleceğe hazırlıyoruz. öğrencilerimizi, öğretmenleriyle birlikte mini bir şehri andıran Trafik Eğitim Parkurumuza bekliyoruz. Miniklerimiz, parkurumuzda döner kavşaklardan, trafik ışıklarına, yay geçitlerinden, trafik işaretlerine kadar birçok bilgiye hem teorik hem uygulamalı olarak öğreniyor” dedi.